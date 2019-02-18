В России стартуют продажи нового кроссовера Citroёn C5 Aircross

Компактный Citroёn C5 Aircross с двухцветной окраской отличается яркой внешностью: покупатель может выбирать из 30 комбинаций, составленных из семи оттенков кузовных эмалей и трех вариантов расцветки пластиковых элементов бампера и защитных накладок на двери.

C5 Aircross получил фирменную подвеску Progressive Hydraulic Cushions и сиденья со специальным наполнителем, на пару они помогают отлично переносить многочасовые автопутешествия. Кроме того, кресла переднего ряда оснастили функцией массажа поясницы, спины и плечевой зоны. Задний ряд регулируется в продольном положении, а также можно поменять наклон спинки. В багажном отделении поместится до 720 л груза.