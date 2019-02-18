В России стартуют продажи нового кроссовера Citroёn C5 Aircross

Французы анонсировали пополнение российской продуктовой линейки: во втором квартале стартуют продажи совершенно нового кроссовера Citroёn C5 Aircross. Автомобиль был представлен в минувшем году на Женевском автосалоне.
Компактный Citroёn C5 Aircross с двухцветной окраской отличается яркой внешностью: покупатель может выбирать из 30 комбинаций, составленных из семи оттенков кузовных эмалей и трех вариантов расцветки пластиковых элементов бампера и защитных накладок на двери.
C5 Aircross получил фирменную подвеску Progressive Hydraulic Cushions и сиденья со специальным наполнителем, на пару они помогают отлично переносить многочасовые автопутешествия. Кроме того, кресла переднего ряда оснастили функцией массажа поясницы, спины и плечевой зоны. Задний ряд регулируется в продольном положении, а также можно поменять наклон спинки. В багажном отделении поместится до 720 л груза.
В списке оснащения кроссовера найдутся камера заднего вида, беспроводная зарядка для сматрфона, цифровая «приборка» и мультимедийный комплекс с восьмидюймовым монитором, навигацией и функцией повтора экрана телефона. Стоит отметить, что авто оснастили системой ConnectedCAM с видеокамерой, размещенной под центральным зеркалом заднего вида. Она работает как видеорегистратор и умеет выкладывать 20-секундные ролики и фото в Сеть.
Среди систем активной безопасности есть адаптивный круиз-контроль с функцией экстренного торможения и удержания в заданной полосе, а также системы распознавания дорожных знаков.
Российские спецификации и ценники на Citroёn C5 Aircross, чья сборка налажена на французском заводе в Ренн-ла-Жанэ, будут объявлены ближе к старту продаж.