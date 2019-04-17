Представлен новый Toyota Highlander

Накануне автосалона в Нью-Йорке, японский бренд презентовал Toyota Highlander четвертого поколения. Кроссовер переехал на другую платформу TNGA, уже ставшую основой для компактного RAV4 и бизнес-седана Camry.
Получив свежую «тележку», «паркетник» поменял габариты: автомобиль вытянулся на 60 мм (до 4950 мм), так что в багажном отделении появились дополнительные литры. Новинка в корне поменяла внешность, унаследовав стиль от того же RAV4, но все же в авто угадывается знакомый нам Toyota Highlander.
Кроссовер получил новые бамперы, иную радиаторную решетку, модернизированную светодиодную оптику, больше хромированных деталей и более выразительную выштамповку кузовных панелей. Кстати, в салоне, чья конфигурация может быть как на семь, так и на восемь мест, установлен самый большой в классе, по словам пресс-службы марки, 12,3-дюймовый экран мультимедийного комплекса.
Под капотом покупатели обнаружат ту же 3,5-литровая бензиновая «шестерка» мощностью, возросшей до 295 л. с. Мотор сочетается с восьмискоростной автоматической коробкой передач. Немного позже в автомобиле появится гибридная силовая установка с парой электромоторов и бензиновым движком объемом 2,5 л. В сумме агрегат будет развивать до 240 «лошадей».
Автомобиль доберется до дилерских центров Соединенных Штатов к самому концу текущего года. Когда автомобиль ждать россиянам, станет известно позднее. Как и официального ценника на кроссовер новой генерации. На данный момент нашим соотечественникам предлагается Highlander третьего поколения с прайсом, стартующим от 3 501 000 рублей.