Представлен новый Toyota Highlander

Получив свежую «тележку», «паркетник» поменял габариты: автомобиль вытянулся на 60 мм (до 4950 мм), так что в багажном отделении появились дополнительные литры. Новинка в корне поменяла внешность, унаследовав стиль от того же RAV4, но все же в авто угадывается знакомый нам Toyota Highlander.

Кроссовер получил новые бамперы, иную радиаторную решетку, модернизированную светодиодную оптику, больше хромированных деталей и более выразительную выштамповку кузовных панелей. Кстати, в салоне, чья конфигурация может быть как на семь, так и на восемь мест, установлен самый большой в классе, по словам пресс-службы марки, 12,3-дюймовый экран мультимедийного комплекса.