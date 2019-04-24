В России стартовали продажи обновленного Renault Kaptur

Фото: Renault
В России стартовали продажи кроссовера Renault Kaptur 2019-го модельного года, причем как в дилерских шоу-румах, так и в онлайн-магазине. Автомобиль слегка обновился, но сохранил прежний ценник. Чем порадует «француз» российских потребителей?
Светлана Ермолаева

В списке оборудования Renault Kaptur появились боковые зеркала с электроприводом, и их складыванием можно управлять дистанционно с ключа. Кроме того, кроссовер обзавелся информационно-развлекательным комплексом нового поколения MediaNav 4.0 с аудиосистемой Radio Connect. Она позволяет управлять «мультимедийкой» через приложение в смартфоне, а также узнавать такую информацию, как пробег автомобиля, расход топлива или, к примеру, получать советы по эффективности и экономичности вождения, основанные на анализе прошлых маршрутов.

Kaptur предложен в четырех комплектациях Life, Drive, Style, Extreme, а также в версии Play. Кстати, мультимедийная система, созданная на платформе Яндекс.Авто, с навигатором, онлайн-радио и сервисом, рассказывающим о погоде, отныне будет доступна не только для «паркетника» в спецверсии: опционально ее можно заказать в машину в старших вариантах.

В арсенале Renault Kaptur по-прежнему два бензиновых мотора: 1,6-литровый мощностью 114 л. с., работающий вкупе с пятиступенчатой «механикой» или вариатором и системой переднего привода, и 143-сильный двигатель объемом 2 л, агрегатированный с шестискоростной МКП или четырехдиапазонным «автоматом», распределяющими тягу на все колеса.

Ценник, как и прежде, стартует от 944 000 рублей.

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24 апреля 2019
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