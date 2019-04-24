В России стартовали продажи обновленного Renault Kaptur

В списке оборудования Renault Kaptur появились боковые зеркала с электроприводом, и их складыванием можно управлять дистанционно с ключа. Кроме того, кроссовер обзавелся информационно-развлекательным комплексом нового поколения MediaNav 4.0 с аудиосистемой Radio Connect. Она позволяет управлять «мультимедийкой» через приложение в смартфоне, а также узнавать такую информацию, как пробег автомобиля, расход топлива или, к примеру, получать советы по эффективности и экономичности вождения, основанные на анализе прошлых маршрутов.

Kaptur предложен в четырех комплектациях Life, Drive, Style, Extreme, а также в версии Play. Кстати, мультимедийная система, созданная на платформе Яндекс.Авто, с навигатором, онлайн-радио и сервисом, рассказывающим о погоде, отныне будет доступна не только для «паркетника» в спецверсии: опционально ее можно заказать в машину в старших вариантах.