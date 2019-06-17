В продажу поступила дешевая версия кроссовера Renault Arkana

Прайс на Renault Arkana в базе, оснащенную 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. с., агрегатированным с пятискоростной «механикой» и системой переднего привода, стартует от 999 000 рублей. За вариатор X-Tronic придется доплатить 50 990. Небольшая подсказка: двигатель уже знаком нам по «Дастеру» и «Каптюру»

Для покупки кроссовера в комплектации постарше с тем же движком, но работающим вкупе с шестиступенчатой МКП и полным приводом, необходимо заплатить уже 1 169 990 рублей.

Напомним, что на вооружении модели имеется еще и 150-сильный турбированный двигатель, разработанный в сотрудничестве с немцами из Daimler. Ему аккомпанирует только бесступенчатая коробка передач. Живьем автомобиль приедет к своим хозяевам где-то в середине лета. Точная дата пока держится в секрете.