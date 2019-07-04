Названа дата появления в России нового дешевого кроссовера от Chery

Российские спецификации и ценники на Chery Tiggo 4 2019 модельного года ребята из Поднебесной пока держат в секрете, и раскроют все карты только ближе к старту продаж. А сам кроссовер будет представлен отечественным покупателям в августе.

- Россия — это первый зарубежный рынок, куда выйдет обновленный кроссовер. — рассказала порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель бренда Евгения Никитена-Кацарская. — Сейчас этот автомобиль есть лишь на внутреннем рынке Китая.

Также мы знаем, что автомобиль построен на одной платформе с Tiggo 7. К слову сказать, «тележка» T1X — совместная разработка с британскими специалистами из компании Jaguar Land Rover. В длину Tiggo 4 достигает 4318 мм, а в ширину — 1831 мм при высоте в 1662 мм и колесной базе в 2610 мм. Дорожный просвет «паркетника» — 190 мм.