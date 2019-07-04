Названа дата появления в России нового дешевого кроссовера от Chery

Посвежевший Chery Tiggo 4 — компактный кроссовер, представленный пока только на родном рынке в Китае, взял курс на Россию. Какой будет новинка и когда появится в дилерских шоу-румах, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Российские спецификации и ценники на Chery Tiggo 4 2019 модельного года ребята из Поднебесной пока держат в секрете, и раскроют все карты только ближе к старту продаж. А сам кроссовер будет представлен отечественным покупателям в августе.
- Россия — это первый зарубежный рынок, куда выйдет обновленный кроссовер. — рассказала порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель бренда Евгения Никитена-Кацарская. — Сейчас этот автомобиль есть лишь на внутреннем рынке Китая.
Также мы знаем, что автомобиль построен на одной платформе с Tiggo 7. К слову сказать, «тележка» T1X — совместная разработка с британскими специалистами из компании Jaguar Land Rover. В длину Tiggo 4 достигает 4318 мм, а в ширину — 1831 мм при высоте в 1662 мм и колесной базе в 2610 мм. Дорожный просвет «паркетника» — 190 мм.
Внешне обновленную модель отличает новая оптика и по иному оформленная решетка радиатора, плюс перелицованные бамперы. В салоне тоже есть на что обратить внимание: семидюймовая цифровая «приборка», а также мультимедийный комплекс с монитором диагональю девять дюймов, возможностью выводить картинку с экрана смартфона и функцией управления жестами.
Кроме того, кроссовер может похвастать камерой заднего вида и парктрониками. Кстати, в комплекте с автомобилем идет смарт-браслет, не только измеряющий пульс и следящий за сном владельца, но и выполняющий функции автомобильного ключа дистанционного управления.
Сейчас в России представлен дореформенный Tiggo 4 с двухлитровой рядной «четверкой» мощностью 122 л. с. Мотор работает вместе с вариатором и передним приводом. Ценник стартует от 1 039 000 рублей. Надеемся, что с обновлением модели прайс, если и увеличится, то незначительно.