В России начинают сборку Toyota RAV4 нового поколения

В ближайшее время на российский рынок выйдет Toyota RAV4 свежего, пятого по счету поколения. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», первые новые «Равчики» сойдут со сборочной линии 1 октября. Уже звестны отечественные спецификации свежего кроссовера: в начале сентября в открытой базе «Росстандарта» опубликовали Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

В документе фигурируют два бензиновых мотора — 2-литровый мощностью 150 л. с. и 200-сильный объемом 2,5 л. Первый будет трудиться в паре с вариатором, а второму в пару определили восьмискоростной «автомат». Привод — на выбор — передний или полный.

Согласно ОТТС «паркетник» по умолчанию оснастят целым букетом комплексов активной безопасности, включая системы распределения тормозных усилий и помощи при экстренном торможении. Кроме того, в списке имеется антипробуксовочная и система помощи при подъеме.