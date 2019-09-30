В России начинают сборку Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota
Завод под Санкт-Петербургом сворачивает сборку компактного кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения. Но поклонникам марки нет повода переживать: на конвейер готовится встать новый «паркетник».
Светлана Ермолаева

В ближайшее время на российский рынок выйдет Toyota RAV4 свежего, пятого по счету поколения. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», первые новые «Равчики» сойдут со сборочной линии 1 октября. Уже звестны отечественные спецификации свежего кроссовера: в начале сентября в открытой базе «Росстандарта» опубликовали Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

В документе фигурируют два бензиновых мотора — 2-литровый мощностью 150 л. с. и 200-сильный объемом 2,5 л. Первый будет трудиться в паре с вариатором, а второму в пару определили восьмискоростной «автомат». Привод — на выбор — передний или полный.

Согласно ОТТС «паркетник» по умолчанию оснастят целым букетом комплексов активной безопасности, включая системы распределения тормозных усилий и помощи при экстренном торможении. Кроме того, в списке имеется антипробуксовочная и система помощи при подъеме.

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30 сентября 2019
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