Nissan представил совершенно новый кроссовер

Nissan Ariya совсем небольших размеров. В длину авто вытянулось на 4600 мм, в ширину без учета боковых зеркал доходит до 1920 мм и в высоту — 1630 мм. Новинка приводится в движение двумя электромоторами и построена на новой платформе, разработанной специально для «зеленых» моделей.

Автомобиль оборудован системой помощи водителю ProPILOT 2.0, при работе опирающуюся на данные навигатора. Ассистент помогает перестраиваться, обгонять и автономно двигаться в одной полосе.

Воплощенная в серию новинка вряд ли доберется до наших соотечественников, где электрокары не в почете. Кстати, не так давно российский завод компании Nissan, работающий под Санкт-Петербургом с 2009 года, отметил производственный юбилей — 400 000 собранных авто.