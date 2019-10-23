Nissan представил совершенно новый кроссовер

«Паркетник» Nissan Ariya задает новый вектор в дизайне автомобилей бренда. Правда, ровно два года назад марка представила прототип IMx concept, выполненный в похожей стилистике. Правда, он был больше похож на космический корабль из фантастического фильма, нежели на серийное авто, в отличие от Ariya.
Новейший концепт-кроссовер щеголяет U-образной фальшрадиаторной решеткой, длинными и узкими «бумерангами» дневных ходовых огней и четырехсекционными фарами. Фонари объединяет горизонтальная светодиодная полоса.
В салоне основную роль управления автомобильными системами взял на себя 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы. За контроль над климатической установкой отвечают отдельные кнопки, расположенные под экраном.
Nissan Ariya совсем небольших размеров. В длину авто вытянулось на 4600 мм, в ширину без учета боковых зеркал доходит до 1920 мм и в высоту — 1630 мм. Новинка приводится в движение двумя электромоторами и построена на новой платформе, разработанной специально для «зеленых» моделей.
Автомобиль оборудован системой помощи водителю ProPILOT 2.0, при работе опирающуюся на данные навигатора. Ассистент помогает перестраиваться, обгонять и автономно двигаться в одной полосе.
Воплощенная в серию новинка вряд ли доберется до наших соотечественников, где электрокары не в почете. Кстати, не так давно российский завод компании Nissan, работающий под Санкт-Петербургом с 2009 года, отметил производственный юбилей — 400 000 собранных авто.