Как будет выглядеть самый компактный кроссовер Hyundai для России

На сайте Федерального института промышленной собственности обнаружился патент, защищающий авторские права на внешность Hyundai Venue. Автомобиль, судя по изображениям, если и будет отличаться от того, что дебютировал в США, то не очень сильно.

Правда, не стоит забывать, что патент — это вовсе не гарантия того, что новинка приедет к нашим соотечественникам. Напомним, что автомобиль собирают на родине. А для Соединенных Штатов комплектуют 1,6-литровой «четверкой» семейства Smartstream Gamma в тандеме с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод — без вариантов — на переднюю ось.