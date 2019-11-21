Как будет выглядеть самый компактный кроссовер Hyundai для России

На сайте Федерального института промышленной собственности обнаружился патент, защищающий авторские права на внешность Hyundai Venue. Автомобиль, судя по изображениям, если и будет отличаться от того, что дебютировал в США, то не очень сильно.
Правда, не стоит забывать, что патент — это вовсе не гарантия того, что новинка приедет к нашим соотечественникам. Напомним, что автомобиль собирают на родине. А для Соединенных Штатов комплектуют 1,6-литровой «четверкой» семейства Smartstream Gamma в тандеме с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод — без вариантов — на переднюю ось.
«Паркетник» выполнен в одном стиле с большим Hyundai Palisade. Последний, кстати, тоже запатентовали в России. Но старт его продаж пока откладывается. Если флагман и приедет к нам, то не раньше первого квартала 2020 года.
Если кто запамятовал, то Palisade вооружили 295-сильным бензиновым V6 объемом 3,8 л. В арсенале имеется и 2.2-литровый дизель мощностью 202 л. с. Моторы агрегатируются с восьмискоростным «автоматом». Привод — передний либо полный.