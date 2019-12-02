Какие моторы получит Skoda Karoq российской сборки

В арсенале Skoda Karoq будет 110-сильный «атмосферник» объемом 1,6 л, выступающий с восьмискоростной автоматической коробкой передач и системой переднего привода. По меньшей мере, именно такие данные сообщает ресурс «Авто.ру» со ссылкой на свои источники у дилеров бренда.

На вышеупомянутую АКП стоит обратить особое внимание. Такая коробка сейчас стоит на вооружении Volkswagen Teramont и Touareg, а также на новой «Джетте» для рынка Соединенных Штатов.

Кроме того, Karoq вооружат и 1,4-литровы турбированны мотором мощностью 150 л. с., сочетающимся с передним или полным приводом. А какая коробка передач будет распределять тягу, пока не известно. О дизельных движках под капотом новинки, судя по всему, нашим соотечественникам лучше позабыть.

Напомним, сборку «Карока» наладят на производственных мощностях концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде. Компактный кроссовер, представленный публике впервые в 2017 году, построен на «тележке» MQB. В длину авто доходит до 4382 мм, в ширину — до 1841 мм при высоте в 1605 мм. Объем багажника — 521 л.