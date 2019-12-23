Названы российские цены на новейший кроссовер KIA Seltos

Совершенно новый кроссовер KIA Seltos будет представлен в пяти комплектациях — Luxe, Style, Prestige, Premium и Premium+. На старте продаж паркетник оснастят лишь двухлитровым «атмосферником» мощностью 147 л. с. в сочетании с вариатором. Покупка переднеприводной новинки в базовой версии обойдется в 1 349 900 рублей.

За эти деньги покупатель получит «Селтос» с климат-контролем, информационно-развлекательным комплексом с 8-дюймовым экраном и камерой заднего вида, а также с задними парктрониками и 16-дюймовыми легкосплавными дисками.