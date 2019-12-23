Названы российские цены на новейший кроссовер KIA Seltos

Совершенно новый кроссовер KIA Seltos будет представлен в пяти комплектациях — Luxe, Style, Prestige, Premium и Premium+. На старте продаж паркетник оснастят лишь двухлитровым «атмосферником» мощностью 147 л. с. в сочетании с вариатором. Покупка переднеприводной новинки в базовой версии обойдется в 1 349 900 рублей.
За эти деньги покупатель получит «Селтос» с климат-контролем, информационно-развлекательным комплексом с 8-дюймовым экраном и камерой заднего вида, а также с задними парктрониками и 16-дюймовыми легкосплавными дисками.
Позже соперника Hyundai Creta вооружат еще и 120-сильным атмосферным мотором объемом 1,6 л, работающим с шестискоростным автоматом. А также турбированным движком аналогичного объема, выдающим 175 «лошадей» и выступающим вкупе с семиступенчатым «роботом». Кстати, младший движок будет агрегатирован как с передним, так и с полным приводом.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», первые KIA Seltos отгрузят дилерам сразу после Нового года, а продажи начнутся 1 февраля. Кстати, по данным пресс-службы бренда, в Индии (первый рынок, где запустили модель) он вызвал ажиотажный спрос, за четыре месяца разлетевшись тиражом в 40 000 экземпляров. Ожидается, что повышенный интерес покупателей кроссовер вызовет и в нашей стране.