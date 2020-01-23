Названы даты премьеры и запуска в производство новейшего кроссовера Infiniti

В прошлом году ребята из Страны восходящего солнца анонсировали выпуск новейшего купе-кроссовера Infiniti QX55, показав первые тизеры. Тогда разработчики не пожелали раскрыть подробности о новинке, рассказав лишь, что дизайн модели вдохновлен первым Infiniti FX, созданном в 2003 году.

Первоначально конкурент BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe обещал встать на конвейер грядущим летом, но японцам пришлось повременить.

- Да, действительно, сначала планировали запуск производства летом, — подтвердили собственные источники порталу «АвтоВзгляд». — Но на данный момент начало серийной сборки утверждено на осень'.

Зато до премьеры осталось рукой подать. Как сообщили «АвтоВзгляду» собственные источники, мировой дебют кроссовера пройдет на автосалоне в Нью-Йорке, чьи двери распахнуться 19 апреля. Выставка продлится девять дней.

Ожидается, что Infiniti QX55 построят из QX50 — компактного кроссовера, хорошо знакомого поклонникам марки. Напомним, что на российском рынке последний приводится в движение двухлитровой «четверкой» VC-Turbo мощностью 249 л. с., работающей вкупе с вариатором и полным приводом.