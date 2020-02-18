Китайцы объявили цены на обновленный Changan CS75FL

Фото: Changan
Обновленный флагманский кроссовер китайской марки — Changan CS75 с приставкой FL в названии — появился на домашнем рынке около двух лет назад. И только сейчас паркетник докатился до России: китайцы объявили ценник на новинку.

Посвежевший Changan CS75FL короче дореформенного кроссовера на 10 мм. Автомобиль достигает в длину 4640 мм при ширине в 1850 мм и колесной базе в 1705 мм. Новинка отличается новым обликом: разработчики поменяли оптику, перелицевали бамперы и решетку радиатора.

Под капотом CS75FL сохранился тот же 1,8-литровый мотор мощностью 150 л. с., сочетающийся с шестискоростным «автоматом». Привод, как и прежде, можно выбирать — передний или полный. Ценник стартует от 1 399 900 рублей.

Фото: Changan

В базе паркетник предлагает светодиодную оптику, кондиционер, мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым сенсорным монитором, восемью динамиками и возможностью подключения смартфона по Bluetooth. Кроме того, такое авто оснащено двумя подушками безопасности для водителя и переднего пассажира.

Новинка в «максималке» обойдется уже в 1 629 900 рублей. Автомобиль за эти деньги комплектуется системой дистанционного запуска мотора, камерой заднего вида и ассистентом парковки с парктрониками спереди и сзади. Также в списке оснащения числятся «противотуманки», боковые шторки безопасности, круиз-контроль и двухзонный климат-контроль.

В то же время у нас доступен и дорестайлинговый Changan CS75. Он оценивается всего лишь на 10 000 рублей дешевле — в 1 389 900.

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18 февраля 2020
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