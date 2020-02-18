Китайцы объявили цены на обновленный Changan CS75FL

Посвежевший Changan CS75FL короче дореформенного кроссовера на 10 мм. Автомобиль достигает в длину 4640 мм при ширине в 1850 мм и колесной базе в 1705 мм. Новинка отличается новым обликом: разработчики поменяли оптику, перелицевали бамперы и решетку радиатора.
Под капотом CS75FL сохранился тот же 1,8-литровый мотор мощностью 150 л. с., сочетающийся с шестискоростным «автоматом». Привод, как и прежде, можно выбирать — передний или полный. Ценник стартует от 1 399 900 рублей.
В базе паркетник предлагает светодиодную оптику, кондиционер, мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым сенсорным монитором, восемью динамиками и возможностью подключения смартфона по Bluetooth. Кроме того, такое авто оснащено двумя подушками безопасности для водителя и переднего пассажира.
Новинка в «максималке» обойдется уже в 1 629 900 рублей. Автомобиль за эти деньги комплектуется системой дистанционного запуска мотора, камерой заднего вида и ассистентом парковки с парктрониками спереди и сзади. Также в списке оснащения числятся «противотуманки», боковые шторки безопасности, круиз-контроль и двухзонный климат-контроль.
В то же время у нас доступен и дорестайлинговый Changan CS75. Он оценивается всего лишь на 10 000 рублей дешевле — в 1 389 900.