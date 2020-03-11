В России стартовала сборка обновленного Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander 2020 модельного года для наших соотечественников изменился не сильно. Внешность разработчики оставили прежней. Зато теперь кроссовер во всех полноприводных модификациях оснащен фирменной системой S-AWC с управляемым вектором тяги, тогда как раньше таким приводом комплектовали авто лишь в версии GT.
Кроме того, Outlander после рестайлинга может похвастать информационно-развлекательным комплексом нового поколения с восьмидюймовым монитором и поддержкой Car Play и Android Auto. Стоит отметить, что сенсорный экран уменьшил время отклика и увеличил яркость более, чем на 50%.
В блоке управления климатом появились поворотный регулятор температуры и кнопка синхронизации зон. Задний диван стал удобнее, а водительское кресло щеголяет поясничной опорой с электрорегулировкой.
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», автостроитель пообещал не менять ценники на «Аутлендер» свежего года.
Ожидается, что новинка прикатит к дилерам к концу марта. Кстати, мы уже успели поближе познакомиться с новым кроссовером — подробнее здесь.