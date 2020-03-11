В России стартовала сборка обновленного Mitsubishi Outlander

Фото: Mitsubishi
Один из самых популярных кроссоверов на российском рынке и по совместительству бестселлер бренда — Mitsubishi Outlander — в конце февраля пообещал обновление. Теперь же японцы объявили о старте производства рестайлингового паркетника.

Mitsubishi Outlander 2020 модельного года для наших соотечественников изменился не сильно. Внешность разработчики оставили прежней. Зато теперь кроссовер во всех полноприводных модификациях оснащен фирменной системой S-AWC с управляемым вектором тяги, тогда как раньше таким приводом комплектовали авто лишь в версии GT.

Кроме того, Outlander после рестайлинга может похвастать информационно-развлекательным комплексом нового поколения с восьмидюймовым монитором и поддержкой Car Play и Android Auto. Стоит отметить, что сенсорный экран уменьшил время отклика и увеличил яркость более, чем на 50%.

В блоке управления климатом появились поворотный регулятор температуры и кнопка синхронизации зон. Задний диван стал удобнее, а водительское кресло щеголяет поясничной опорой с электрорегулировкой.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», автостроитель пообещал не менять ценники на «Аутлендер» свежего года.

Ожидается, что новинка прикатит к дилерам к концу марта. Кстати, мы уже успели поближе познакомиться с новым кроссовером — подробнее здесь.

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11 марта 2020
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