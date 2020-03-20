Nissan запатентовал в России название совершенно нового кроссовера

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент на имя Nissan Ariya. Именно такое название получил пятиместный кроссовер, приводящийся в движение двумя электромоторами.
Кроме того, модель оснастили системой помощи водителю ProPILOT 2.0. Она умеет самостоятельно вести автомобиль в выбранной полосе, помогает перестраиваться, обгонять и парковаться.
Но вероятность того, что Nissan Ariya пополнит российскую продуктовую линейку марки крайне мала. Во-первых, электрокары совершенно непопулярны у наших соотечественников, потому что дорого, и нет соответствующей инфраструктуры. Так что автостроителю, испытывающему сегодня серьезные финансовые трудности даже без «помощи» коронавируса, не целесообразно привозить такое авто. И новый патент бренд получил для подстраховки.
Правда, по мнению некоторых экспертов, появление в России этого паркетника совсем исключать не стоит. Но никакой официальной информации по этому поводу пока не поступало. Напомним, что Nissan Ariya в первую очередь выйдет на рынок Соединенных Штатов, причем только в 2021 году.