Nissan запатентовал в России название совершенно нового кроссовера

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент на имя Nissan Ariya. Именно такое название получил пятиместный кроссовер, приводящийся в движение двумя электромоторами.

Кроме того, модель оснастили системой помощи водителю ProPILOT 2.0. Она умеет самостоятельно вести автомобиль в выбранной полосе, помогает перестраиваться, обгонять и парковаться.