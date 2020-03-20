Nissan запатентовал в России название совершенно нового кроссовера

Фото: Nissan
Японский бренд зарегистрировал в России новый товарный знак — название свежего кроссовера Nissan Ariya, дебютировавшего на Токийском автосалоне в октябре 2019 года. Есть ли шансы, что паркетник доберется до нашего рынка, выяснял портал «АвтоВзгляд».

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент на имя Nissan Ariya. Именно такое название получил пятиместный кроссовер, приводящийся в движение двумя электромоторами.

Кроме того, модель оснастили системой помощи водителю ProPILOT 2.0. Она умеет самостоятельно вести автомобиль в выбранной полосе, помогает перестраиваться, обгонять и парковаться.

Фото: Федеральный институт промышленной собственности

Но вероятность того, что Nissan Ariya пополнит российскую продуктовую линейку марки крайне мала. Во-первых, электрокары совершенно непопулярны у наших соотечественников, потому что дорого, и нет соответствующей инфраструктуры. Так что автостроителю, испытывающему сегодня серьезные финансовые трудности даже без «помощи» коронавируса, не целесообразно привозить такое авто. И новый патент бренд получил для подстраховки.

Правда, по мнению некоторых экспертов, появление в России этого паркетника совсем исключать не стоит. Но никакой официальной информации по этому поводу пока не поступало. Напомним, что Nissan Ariya в первую очередь выйдет на рынок Соединенных Штатов, причем только в 2021 году.

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20 марта 2020
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