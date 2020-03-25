Nissan Magnite: известно имя новейшего ультракомпактного японского кроссовера

Ожидается, что совершенно новый кроссовер Nissan построят на доработанной платформе CMF-A. Его длина не будет превышать и 4 м, то есть поклонников бренда ждет автомобиль компактнее Juke. Хотя люди ростом выше среднего вряд ли смогут оценить под достоинству столь мизерные габариты.
Официально название новой модели японцы пока не объявляли. Но, предполагается, что недавно запатентованное название для новой модели — Nissan Magnite — уготовано именно свежему кроссоверу. Об этом сообщает издание IndiaCarNews. В то же время было зарегистрировано название Datsun Magnite. Вероятно, брат-близнец новинки появится еще и под шильдом другого японского бренда.
На ранее опубликованных тизерах паркетника можно различить купеобразный силуэт, широкие колесные арки и светодиодную заднюю оптику. Также известно, что модель разработана специально для индийского рынка, где из-за особенностей налогообложения в почете такие маленькие авто.
Премьера Magnite, по некоторым данным, состоится приблизительно через четыре месяца, то есть в третьем квартале 2020 года. Информации о том, что автомобиль прикатит и в Европу, нет.