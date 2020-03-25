Nissan Magnite: известно имя новейшего ультракомпактного японского кроссовера

Ожидается, что совершенно новый кроссовер Nissan построят на доработанной платформе CMF-A. Его длина не будет превышать и 4 м, то есть поклонников бренда ждет автомобиль компактнее Juke. Хотя люди ростом выше среднего вряд ли смогут оценить под достоинству столь мизерные габариты.

Официально название новой модели японцы пока не объявляли. Но, предполагается, что недавно запатентованное название для новой модели — Nissan Magnite — уготовано именно свежему кроссоверу. Об этом сообщает издание IndiaCarNews. В то же время было зарегистрировано название Datsun Magnite. Вероятно, брат-близнец новинки появится еще и под шильдом другого японского бренда.