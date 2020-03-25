Nissan Magnite: известно имя новейшего ультракомпактного японского кроссовера

Фото: Nissan
Nissan готовит к премьере ультракомпактный кроссовер. Японцы наконец-то определились с именем для новейшего паркетника, чьи габариты будут меньше, нежели у Nissan Juke. Кроме того, стали известны примерные сроки дебюта новинки.

Ожидается, что совершенно новый кроссовер Nissan построят на доработанной платформе CMF-A. Его длина не будет превышать и 4 м, то есть поклонников бренда ждет автомобиль компактнее Juke. Хотя люди ростом выше среднего вряд ли смогут оценить под достоинству столь мизерные габариты.

Официально название новой модели японцы пока не объявляли. Но, предполагается, что недавно запатентованное название для новой модели — Nissan Magnite — уготовано именно свежему кроссоверу. Об этом сообщает издание IndiaCarNews. В то же время было зарегистрировано название Datsun Magnite. Вероятно, брат-близнец новинки появится еще и под шильдом другого японского бренда.

  • Фото: Nissan
  • Фото: Nissan

На ранее опубликованных тизерах паркетника можно различить купеобразный силуэт, широкие колесные арки и светодиодную заднюю оптику. Также известно, что модель разработана специально для индийского рынка, где из-за особенностей налогообложения в почете такие маленькие авто.

Премьера Magnite, по некоторым данным, состоится приблизительно через четыре месяца, то есть в третьем квартале 2020 года. Информации о том, что автомобиль прикатит и в Европу, нет.

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25 марта 2020
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