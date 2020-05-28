Jeep Compass: названа дата дебюта обновленного кроссовера

Американцы планируют представить широкой публике обновленный Jeep Compass буквально через несколько дней: ждать осталось до 4 июля. Как нынче водится, дебют пройдет в режиме онлайн. Маркетологи бренда даже расщедрились на тизерное изображение с фрагментом радиаторной решетки. Правда, оно мало что может поведать о новинке.
О свежем Compass вообще информации мало, кроме того, автомобиль ни разу не засветился на шпионских снимках ни в камуфляже, ни без оного. Но все же можно предположить, что у модели слегка подретушируют внешность и модернизируют оптику, а также ее снабдят современным информационно-развлекательным комплексом и целым букетом навороченных систем активной безопасности.
С большой долей вероятности, «Компас» расширит моторную линейку гибридной силовой установкой, состоящей из 1,3-литровой «турбочетверки» или электромотора, передающего тягу на заднюю ось. Этот агрегат был представлен на Выставке потребительской электроники (Consumer Electronics Show, CES) в начале января 2020 года.
Напомним, что российским покупателям сегодня доступен Jeep Compass второй генерации, укомплектованный 2,4-литровым бензиновым «атмосферником» в двух вариантах форсировки: на 150 и 175 л. с. Вкупе с мотором трудятся девятискоростной «автомат» и система полного привода. Ценник начинается от 2 199 000 рублей.