Jeep Compass: названа дата дебюта обновленного кроссовера

Американцы планируют представить широкой публике обновленный Jeep Compass буквально через несколько дней: ждать осталось до 4 июля. Как нынче водится, дебют пройдет в режиме онлайн. Маркетологи бренда даже расщедрились на тизерное изображение с фрагментом радиаторной решетки. Правда, оно мало что может поведать о новинке.

О свежем Compass вообще информации мало, кроме того, автомобиль ни разу не засветился на шпионских снимках ни в камуфляже, ни без оного. Но все же можно предположить, что у модели слегка подретушируют внешность и модернизируют оптику, а также ее снабдят современным информационно-развлекательным комплексом и целым букетом навороченных систем активной безопасности.