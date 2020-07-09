Стало известно, с каким мотором в Россию прикатит новый Chery Tiggo 7 Pro

Под капотом Chery Tiggo 7 Pro, готовящегося приехать в Россию в трех комплектациях (каких — пока держится в секрете), китайские инженеры поселили 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с. с максимальным крутящим моментом в 210 Нм. Он сочетается с вариатором CVT25 с повышенным КПВ, экономящим топливо. Паркетник с таким агрегатом первой сотни достигает за 9,8 с при пиковой скорости, ограниченной 186 км/ч.

В паспорте Tiggo 7 Pro прописан расход бензина в смешанном цикле в 8,2 л на 100 км пути. За городом авто «ест» 6,6 л, а в городе — 10,8 л. Отметим, что движок потребляет АИ-92.

Как отметили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе бренда, Chery Tiggo 7 Pro, чьи продажи на родине стартовали в середине марта 2020 года, сильно отличается от кроссовера Tiggo 7. По сути, общего у них «только платформа T1X и цифра 7 в названии».

Напомним, что на вооружении уже знакомой россиянам «семерки» имеется два бензиновых мотора — 152-сильная «турбочетверка» объемом 1,5 л и двухлитровый «атмосферник», развивающий 122 силы. Ценник начинается от 1 199 900 рублей. А какой прайс прикрутят к новинке, будет объявлено позже.