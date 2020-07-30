Новейший маленький кроссовер Volkswagen для России вновь замечен на тестах

Первым рынком, где появился кроссовер Volkswagen Tharu, стал Китай — в «поднебесные» автосалоны новинка поступила в 2018 году. Чуть позже представители компании заявили о своем намерении расширить географию продаж: наладить производство компактного SUV в Мексике, Аргентине и России. К слову, в Северной и Южной Америках он будет носить название Tarek.
Испытания кроссовера для западных рынков начались еще в 2019 году — первые фотографии закамуфлированных экземпляров просочились в сеть в прошлом августе. Однако из-за пандемии коронавируса, охватившей весь мир, проект пришлось ненадолго приостановить. Но, похоже, Volkswagen к нему наконец-то вернулся: об этом свидетельствуют свежие снимки, опубликованные порталом Auto Blog.
Как мы видим, Volkswagen Tarek отличается от своего китайского собрата. У него иное оформление радиаторной решетки, новый фирменный шильдик (с более тонкими линиями), перелицованный передний бампер и видоизмененная оптика. Кроме того, у кроссовера для других рынков будет значительно меньше хромированных деталей, которые так любят в Поднебесной.
Уже известно, что Tarek/Tharu построен на модульной платформе MQB — той же «тележке», что лежит в основе Skoda Karoq. У чешского кроссовера новинка позаимствует и силовые агрегаты — в частности, 150-сильный турбомотор TSI объемом 1,4 литра, который агрегатируется, как с восьмиступенчатым «автоматом», так и с шестидиапазонным «роботом» DSG.
В России производство Volkswagen Tharu наладят на заводе марки в Нижнем Новгороде — там же, где сегодня собираются Jetta, а также Skoda Octavia и все тот же Karoq. Предполагалось, что это случится до конца нынешнего года, однако из-за COVID-19 компания может скорректировать планы и перенести премьеру на 2021-й.