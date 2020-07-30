Новейший маленький кроссовер Volkswagen для России вновь замечен на тестах

Как мы видим, Volkswagen Tarek отличается от своего китайского собрата. У него иное оформление радиаторной решетки, новый фирменный шильдик (с более тонкими линиями), перелицованный передний бампер и видоизмененная оптика. Кроме того, у кроссовера для других рынков будет значительно меньше хромированных деталей, которые так любят в Поднебесной.

Уже известно, что Tarek/Tharu построен на модульной платформе MQB — той же «тележке», что лежит в основе Skoda Karoq. У чешского кроссовера новинка позаимствует и силовые агрегаты — в частности, 150-сильный турбомотор TSI объемом 1,4 литра, который агрегатируется, как с восьмиступенчатым «автоматом», так и с шестидиапазонным «роботом» DSG.

В России производство Volkswagen Tharu наладят на заводе марки в Нижнем Новгороде — там же, где сегодня собираются Jetta, а также Skoda Octavia и все тот же Karoq. Предполагалось, что это случится до конца нынешнего года, однако из-за COVID-19 компания может скорректировать планы и перенести премьеру на 2021-й.