Можно ли садиться за руль, если потерял «права»

Важно помнить, что утратив «права», водитель не превращается в пассажира — он имеет право садиться за руль, однако рискует нарваться на штраф. Сегодня наказание за отсутствие документа при себе составляет 500 рублей, согласно ст. 12.3 КоАП. Сумма небольшая, тем более что при оплате в первые 20 дней с момента вынесения постановления она делится пополам.
Другой вопрос, что никаких лимитов на количество выписанных штрафов нет. То есть, каждый сотрудник ГИБДД, встретившийся на пути автомобилиста, потерявшего свое удостоверение, имеет право привлечь его к административной ответственности. Получить несколько постановлений можно даже в один день: оправдание «да меня сегодня уже оштрафовали, сжальтесь» не прокатит.
К тому же всегда существует высокий риск лишиться не только денег, но и нервных клеток — если сотрудник ГИБДД выразит желание отстранить водителя от управления транспортным средством и отправить машину на штрафстоянку.
Надо сказать, что раньше такая практика действительно применялась. Водители, потерявшие или забывшие дома «права», были вынуждены пересаживаться на метро. К счастью, сегодня нормативных актов, согласно которым гаишник может вызвать эвакуатор, нет. Максимум — рублевое наказание, никаких отстранений или транспортировок на штрафстоянку.
Впрочем, это не мешает иным бессовестным полицейским издеваться над автомобилистами. Некоторые, почувствовав, что водитель «плавает» в законодательстве и не знает своих прав, включают вымогателей: угрожают штрафстоянкой и всеми вытекающими последствиями, влетающими автовладельцу в копеечку.
Что делать, если вам, потерявшему удостоверение, встретились на пути непорядочные гаишники? Для начала стоит попробовать спокойно объяснить ситуацию: дать полицейскому понять, что КоАП для вас — это не бессмысленный набор букв. Напомните правоохранителю — вдруг тот подзабыл — про статью 12.3. А коль это не сработает, не выходя из машины, звоните на 112 или по номеру регионального телефона доверия ГИБДД. Отыскать его в интернете не составит никакого труда.
Учитывая все возможные риски, лучше воздержатся от управления автомобилем до тех пор, пока «права» не будут восстановлены. Обрести новую карточку несложно: нужно обратиться в ГИБДД или МФЦ, прихватив с собой гражданский паспорт, заявление и квитанцию об оплате пошлины (2000 рублей). Весь процесс от момента подачи документов до получения свежего удостоверения занимает несколько часов или дней — в зависимости от того, куда вы решили пойти: в Госавтоинспекцию или единый центр.
К слову, автомобилист, восстанавливающий «права», может выбирать между дубликатом старого удостоверения и совершенно новым. Разница — в сроках действия. В первом случае в свежую карточку перенесут даты с прошлой, а во втором — десять лет «обнулят». Если вашим «правам» остается совсем немного до замены, лучше сразу оформить новые. Правда, тогда, помимо прочих документов, понадобится и медсправка.
К слову, зачастую сотрудники ГИБДД отказывают автомобилистам в восстановлении «прав», пока те не оплатят все имеющиеся штрафы. Помните, что это неправомерно. Погашение задолженности, сформированной вследствие нарушений ПДД, не является обязательным условием выдачи свежего удостоверения. Столкнетесь с такой ситуацией — просите официальный отказ. С ним в дальнейшем можно будет жаловаться в вышестоящие инстанции.