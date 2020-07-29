Можно ли садиться за руль, если потерял «права»

Важно помнить, что утратив «права», водитель не превращается в пассажира — он имеет право садиться за руль, однако рискует нарваться на штраф. Сегодня наказание за отсутствие документа при себе составляет 500 рублей, согласно ст. 12.3 КоАП. Сумма небольшая, тем более что при оплате в первые 20 дней с момента вынесения постановления она делится пополам.

Другой вопрос, что никаких лимитов на количество выписанных штрафов нет. То есть, каждый сотрудник ГИБДД, встретившийся на пути автомобилиста, потерявшего свое удостоверение, имеет право привлечь его к административной ответственности. Получить несколько постановлений можно даже в один день: оправдание «да меня сегодня уже оштрафовали, сжальтесь» не прокатит.

К тому же всегда существует высокий риск лишиться не только денег, но и нервных клеток — если сотрудник ГИБДД выразит желание отстранить водителя от управления транспортным средством и отправить машину на штрафстоянку.