Maserati готовит к премьере новейший кроссовер Grecale

Увы, но разобрать на опубликованных фотографиях детали экстерьера Maserati Grecale невозможно: мало того, что изображения смазанные (специально, разумеется), так автомобиль еще и укрыт плотной камуфляжной пленкой. Единственное, что можно сказать наверняка — силуэт новинки перекликается с очертаниями Levante. Хотя сами итальянцы утверждают, что Grecale не станет уменьшенной копией своего старшего брата.

Да, в линейке Maserati новый Grecale займет ступень ниже Levante. Его построят на заднеприводной платформе Giorgio, той же «тележке», что лежит в основах моделей Alfa Romeo — Giulia и Stelvio. Какие агрегаты войдут в моторную гамму, пока остается загадкой. Не исключено, что Grecale получит двигатели от тех же «Альф»: в том числе и 2,9-литровый V6, знакомый нам по топовой модификации Quadrifoglio.

Maserati Grecale, который в настоящее время проходит дорожные испытания, дебютирует до конца года, ближе к четвертому кварталу. Уже известно, что производство кроссовера наладят на заводе FCA (с недавних пор входит в альянс Stellantis) в итальянском Кассино, где выпускают Stelvio и Giulia. По некоторым данным, в это предприятие вложат порядка 800 млн евро.