Зачем на самом деле власти ограничивают движение грузовиков по МКАД

В минувшие выходные десятибалльные пробки окутали почти все столичные улочки и магистрали. Всему виной — снежный апокалипсис, заставший врасплох перегруженные фуры на «лысой» резине. Большегрузы буксуют, перекрывая «кислород» всем остальным участникам движения, на дорогах собираются километровые пробки, карты навигаторов багровеют. Классика жанра, наша «ежезимняя» боль.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) приводит неутешительную статистику. В прошлые субботу-воскресенье в ловушку парализованного МКАД попали свыше 85 000 человек, длина самого жуткого затора превысила 1400 м, а грузовые эвакуаторы вытащили более 1000 застрявших фур.

«Мы считаем, что это недопустимо», — заявили в ЦОДД и объявили о введении ограничительных мер, направленных на повышение комфорта и безопасности водителей.