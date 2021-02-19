Зачем на самом деле власти ограничивают движение грузовиков по МКАД

В минувшие выходные десятибалльные пробки окутали почти все столичные улочки и магистрали. Всему виной — снежный апокалипсис, заставший врасплох перегруженные фуры на «лысой» резине. Большегрузы буксуют, перекрывая «кислород» всем остальным участникам движения, на дорогах собираются километровые пробки, карты навигаторов багровеют. Классика жанра, наша «ежезимняя» боль.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) приводит неутешительную статистику. В прошлые субботу-воскресенье в ловушку парализованного МКАД попали свыше 85 000 человек, длина самого жуткого затора превысила 1400 м, а грузовые эвакуаторы вытащили более 1000 застрявших фур.
«Мы считаем, что это недопустимо», — заявили в ЦОДД и объявили о введении ограничительных мер, направленных на повышение комфорта и безопасности водителей.
Так, власти Москвы и Подмосковья запретили транзитным грузовикам массой свыше 12 тонн заезжать на МКАД 20 и 21 февраля. Столичное «кольцо» — для жителей агломерации, вы же, случайные гости, не имеющие заветного пропуска в Первопрестольную, будьте любезны пользоваться новой платной дорогой — ЦКАД. Или, на худой конец, тесными и богатыми на светофоры и железнодорожные переезды «бетонками»: А-107 и А-108.
Что это даст? По словам представителей ЦОДД, сокращение транзита на МКАД разгрузит магистраль примерно на 15%, а также уменьшит число серьезных ДТП с пострадавшими на 20%. Возникает логичный вопрос, даже несколько. Во-первых, откуда взялась эта цифра — 15%? Неужели на «мимолетные» фуры приходится даже меньше ⅙ от всего объема 12-тонников? Ладно, допустим, а аварийность?
По данным столичного Дептранса, большинство происшествий на МКАД происходит по причине превышения максимальной разрешенной скорости. Но причем здесь грузовики? Лихачи, закладывающие стрелки своих спидометров до смертельных отметок, не ездят на фурах. К тому же они, как правило, «летают» по крайним левым полосам, куда большегрузам заруливать запрещено.
«А как же страшные аварии, когда легковой автомобиль попадает под фуру?» — быть может, спросите вы. Такое случается, не поспоришь. Но даже если сократится число грузовиков, «смертники» найдут себе другую цель: иные легковушки, «Газельки», отбойники, в конце концов. Короче говоря, снижение аварийности на 20% — момент спорный. Хорошо бы, конечно, если действительно так, но верится с трудом.
А поскольку цифры, обнародованные ЦОДД, ничем не обоснованы (по крайней мере, простым смертным не объясняют, каким путем они получены), вся эта история с переводом транзита из столицы в области наводит на мысль, что дело отнюдь не в комфорте и безопасности, а в банальной наживе. Судите сами: 3450 рублей с каждого большегруза без транспондера (маршрут М-10 «Россия» — М-2 «Крым») — какая сумма набежит за два дня?
Власти развернули масштабную информационную кампанию, чтобы об ограничениях наверняка узнали все транспортные компании и частные перевозчики. Тем, кто решит проигнорировать требование «убраться» из Москвы, грозит солидный штраф в 5000 рублей — и это на каждой камере. К слову, к сей практике правительство намерено прибегать и дальше. Не исключено, что однажды фурам вообще запретят приближаться к столице. Почему бы и нет? Есть ведь удобная альтернатива.