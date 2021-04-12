Что делать, если покупатель требует вернуть деньги за проданный ему автомобиль

Согласно текущему законодательству, возврат автомобиля прежнему собственнику возможен лишь в двух случаях: если это предусмотрено договором купли-продажи или если новый владелец обнаружил какие-либо недостатки машины, о которых продавец — сознательно или по собственному неведению — умолчал.

Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Андрей Лихачев, руководитель юридической компании «Хелп Консалтинг», первая ситуация на практике встречается крайне редко. Обычно пункт, предусматривающий возможность возврата автомобиля, в договор не включается, поскольку это может привести к злоупотреблению правом со стороны нечестного покупателя.

Что же до второго условия, то к нему обращаются нередко. Впрочем, это и неудивительно, учитывая, сколько «барахла» нынче предлагается на вторичном рынке. Продавцы без зазрения совести прописывают в соглашении передачу технически исправного и юридически чистого автомобиля, хотя по факту машина заводится с пятого раза и находится в залоге у банка… Но вернемся к нашей теме.