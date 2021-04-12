Что делать, если покупатель требует вернуть деньги за проданный ему автомобиль

Согласно текущему законодательству, возврат автомобиля прежнему собственнику возможен лишь в двух случаях: если это предусмотрено договором купли-продажи или если новый владелец обнаружил какие-либо недостатки машины, о которых продавец — сознательно или по собственному неведению — умолчал.
Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Андрей Лихачев, руководитель юридической компании «Хелп Консалтинг», первая ситуация на практике встречается крайне редко. Обычно пункт, предусматривающий возможность возврата автомобиля, в договор не включается, поскольку это может привести к злоупотреблению правом со стороны нечестного покупателя.
Что же до второго условия, то к нему обращаются нередко. Впрочем, это и неудивительно, учитывая, сколько «барахла» нынче предлагается на вторичном рынке. Продавцы без зазрения совести прописывают в соглашении передачу технически исправного и юридически чистого автомобиля, хотя по факту машина заводится с пятого раза и находится в залоге у банка… Но вернемся к нашей теме.
Покупатель, решивший вернуть вам авто, указывает на реальные дефекты? Он имеет полное право в соответствии со ст. 450 Гражданского Кодекса расторгнуть договор. А если вы откажетесь аннулировать соглашение добровольно, он может обратиться в суд. Велика вероятность, что Фемида встанет на сторону потерпевшего и тогда, помимо возмещения полной стоимости машины, придется погасить еще и все расходы на адвокатов, а то и компенсировать моральный вред. Так себе перспектива, согласитесь.
Но что делать, если вы уверены в своей правоте — если автомобиль на момент передачи новому собственнику был полностью исправен? А вдруг он мошенник, пытающийся банально вас «развести»? В первую очередь нужно потребовать доказательство. А таковым может быть лишь заключение независимого технического эксперта.
Важно, что документ должен не только подтверждать или опровергать факт наличия дефекта, но и устанавливать конкретный срок возникновения неисправности — до или после заключения договора. Ведь это — ключевой фактор в данном случае. К слову, Гражданско-процессуальный Кодекс обязывает собирать доказательства — проще говоря, оплачивать услуги эксперта — того, кто и заварил кашу, то есть покупателя.
Однако чтобы обезопасить себя от мошенников, имеет смысл провести дополнительную экспертизу — самому найти специалиста, который наверняка не будет в сговоре с покупателем. Да, придется потратить время и деньги. Но это мелочи по сравнению с теми потерями, что могут последовать, если вам «посчастливилось» связаться с аферистом. Отработанных годами схем у них в арсенале предостаточно. Приведем в качестве примера одну из самых распространенных.
За те несколько дней, что проходят от передачи машины до звонка с требованием вернуть деньги, с вашего автомобиля снимают запчасти и агрегаты, заменяя их дешевыми аналогами. Вряд ли вам придет в голову проверить, все ли «оригиналы» на своих местах. Машину с подачи «купленного» эксперта возвращают, а вы, даже не подозревая об этом, остаетесь с «разбитым», полукитайским корытом.
В общем, чтобы обезопасить себя от возможных проблем, следует прописывать в договоре все, даже самые мелкие дефекты и, конечно, характеристики автомобиля (в том числе доработки и опции). А если думать заранее уже слишком поздно, то стоит обращаться к независимому эксперту и опытному адвокату, способному защитить вас от мошенников. Добавим, что вернуть машину при наличии законных оснований можно в течение 3 лет с момента заключения договора.