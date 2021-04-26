Обновленный кроссовер Opel Grandland X замечен на тестах

Никаких серьезных модернизаций не случится и по части «железа». В моторную гамму обновленного Grandland X войдут бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридная силовая установка. Но это касается лишь европейского рынка. С какими агрегатами немецко-французский кроссовер будет продаваться после рестайлинга у нас, пока непонятно.

Напомним, что сегодня Opel Grandland X предлагается в России в одной-единственной модификации со 150-сильным мотором, шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом. Стартовая цена модели — 2 129 000 рублей для машин текущего года выпуска и 2 069 000 для авто, сошедших с конвейера в 2020-м.