Обновленный кроссовер Opel Grandland X замечен на тестах

Фото: www.carscoops.com
Компания Opel приступила к дорожным испытаниям обновленного кроссовера Grandland X — об этом свидетельствуют свежие шпионские фотографии, просочившиеся накануне в Сеть. Эксперты портала «АвтоВзгляд» считают, что рестайлинговую модель представят публике уже в этом году.

Судя по снимкам, опубликованным нашими зарубежными коллегами из Carscoops, при оформлении экстерьера посвежевшего Grandland X дизайнеры использовали решения, опробованные на Mokka второго поколения.

В частности, под плотной камуфляжной пленкой можно рассмотреть видоизмененную радиаторную решетку, подретушированную оптику и центральный воздухозаборник уменьшенного размера. Что же до колесных арок, боковых юбок и задней части — пятой двери, бампера и фонарей — кажется, все осталось по-прежнему.

Фото: www.carscoops.com

Никаких серьезных модернизаций не случится и по части «железа». В моторную гамму обновленного Grandland X войдут бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридная силовая установка. Но это касается лишь европейского рынка. С какими агрегатами немецко-французский кроссовер будет продаваться после рестайлинга у нас, пока непонятно.

Напомним, что сегодня Opel Grandland X предлагается в России в одной-единственной модификации со 150-сильным мотором, шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом. Стартовая цена модели — 2 129 000 рублей для машин текущего года выпуска и 2 069 000 для авто, сошедших с конвейера в 2020-м.

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26 апреля 2021
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