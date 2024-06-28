Geely показала новый Atlas, который готова привезти и в Россию

Компания Geely только-только представила полноприводный Atlas в России, как в Поднебесной настало время для обновления модели. После рестайлинга Atlas Cool превратился просто в Atlas, а заодно и подешевел.

Модель сохранила прежнюю платформу, знакомую нам по Monjaro, Tugella и Atlas, а также не поменялась в размерах: 4510 мм в длину, 1865 мм в ширину и 1650 мм в высоту при колесной базе 2701 мм. Зато визуально машина изменилась кардинально — переоформлены бампера, появились Т-образные фары и новые фонари, причем и спереди, и сзади оптика соединена светящейся перемычкой. В салоне изменения свелись лишь к появлению нового фиолетового варианта отделки, который гармонирует с фиолетовым оттенком кузова, предложенным для модели.

Технически автомобиль не поменялся, сохранив 181-сильный 1,5-литровый бензиновый двигатель с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В Китае Geely Atlas доступен в четырех комплектациях по цене от 92,8 тысячи юаней (около 1,1 млн. рублей), причем после обновлений кроссовер подешевел на 7 тысяч юаней или 80 тысяч рублей. Впрочем, о рублевых ценах пока говорить рано — марка заявляла о планах вывести машину на российский рынок, но пока неизвестно, когда это случится.