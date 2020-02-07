В России вновь подорожали автомобили KIA

Меньше остальных прибавили в цене седан KIA Rio, хетчбэк повышенной проходимости Rio X-Line и «малолитражка» Picanto. Так, бюджетная «четырехдверка» отныне обойдется в 774 900 рублей, покупка хетча выльется в 889 900, а маленький «Пиканто» оценивается в 689 900 «деревянных».

Вне зависимости от комплектации к прайсу «пятидверки» KIA Ceed, а также универсалов Ceed SW и ProCeed прибавилось 15 000 рублей. Так что их ценники начинаются от 1 079 900, 1 119 900 и 1 519 900 «целковых» соответственно.

Чтобы приобрести седаны KIA Cerato и Optima, а также автомобиль Soul и кроссоверы Sorento и Sportage, придется доложить от 10 000 до 20 000. Чуть больше — на 30 000 рублей — подорожали паркетник KIA Sorento Prime и элегантный фастбэк Stinger.

Но больше всего пострадали те, кто запланировал покупку представительского седана KIA K900 и внедорожника Mohave: им придется доложить от 45 000 до 50 000 рублей. Последний, к слову, в этом году обновится на нашем рынке. Как писал портал «АвтоВзгляд», рестайлинговый «вездеход» прикатит в октябре.