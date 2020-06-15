В России подскочили цены на автомобили Suzuki

Подорожали кроссоверы Suzuki SX4 и Vitara. Причем оба автомобиля сохранили ценники авто в стартовых комплектациях. Так что компактный паркетник SX4 в «базе», как и прежде, оценивается в 1 399 000 рублей. А Vitara — в 1 299 000.

Зато автомобили в прочих вариантах стали дороже на 10 000 — 20 000 рублей. Как сообщает ресурс «Цена Авто», в процентах повышение цен составило от 0,6 до 1,2 пункта. Маленький SX4 GLX с максимальным набором оснащения отныне можно приобрести за 1 649 000 «целковых».

Suzuki Vitara в комплектации GL+ получил прайс в 1 549 000, а в версии GLX — 1 789 000 рублей. Напомним, что в арсенале обоих паркетников имеется два бензиновых мотора — 1,6-литровый мощностью 117 л. с. и 140-сильный турбированный объемом 1,4 л. Первый агрегатирован с пятискоростной «механикой» или с шестиступенчатой АКП. Второй работает только с «автоматом». Привод — передний либо полный.

Кстати, последний раз эти автомобили дорожали не так давно — повышение цен было зафиксировано в середине апреля. Тогда к ценникам прибавилось по 30 000 рублей. А вот внедорожник Suzuki Jimny тогда, как и сейчас сохранил свою стоимость — 1 539 000 рублей.