В России вновь подорожали автомобили Lexus

Автомобили марки подорожали на 9000 — 86 000 рублей в зависимости от модели. Так, покупка седана Lexus ES отныне выльется в 2 599 000 «целковых». Во всех модификациях и в большинстве комплектаций «четырехдверка» поднялась в цене на 44 000 рублей.

Компактный кроссовер Lexus NX стал дороже на 45 000 — 65 000. Правда, авто в начальных версиях сохранило стоимость, поэтому и прайс стартует, как и раньше, от 2 599 000 рублей. А цена на среднеразмерный паркетник RX потяжелел на 39 000 — 45 000 рублей. Его приобретение обойдется в ₽3 681 000.

Кроме того, было зафиксировано увеличение цены на внедорожник Lexus GX от 9000 до 86 000 «деревянных». За него теперь придется выложить от 4 844 000. Напомним, что перед текущим подорожанием, японцы пересмотрели цены на несколько моделей бренда в начале июня и, как сообщал портал «АвтоВзгляд», в первых числах апреля — на всю линейку.