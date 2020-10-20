Насколько подорожали новые автомобили за последние 6 лет

Времена, когда за полмиллиона рублей можно было приобрести небедную на опции иномарку комфорт-класса, давно прошли. Сегодня за эти деньги едва ли что-то купишь, ведь даже LADA Granta в исполнении «барабан» просит за себя от 483 900 целковых. И то — в теории. На практике — выбить у дилера простейшую машину без дополнительного оборудования по минимальной цене практически невозможно.
Что же произошло, почему автомобили так выросли в цене? Всему виной валютные колебания. Так, по данным агентства «Автостат», за последние шесть лет рубль упал по отношению к доллару в два раза, к евро и китайской юани — не менее чем на 80%.
А прибавить сюда еще инфляцию, повышение ставки НДС до 20%, коронакризис. Да и сами машины, проходя через рестайлинги и смены поколений, обзаводятся новыми опциями, что, безусловно, сказывается на их прайсах.
Наиболее ощутимое увеличение цен произошло в конце 2014 — в начале 2015 года, когда грянул экономический кризис. Также прайсы резко завышали в первых полугодиях 2016-го и 2017-го. Последний скачок был зафиксирован в начале года текущего — спасибо очередному крушению рубля. И поскольку российская валюта по-прежнему стремится вниз, можно с уверенностью предположить, что и цены продолжат расти.
Напомним, накануне портал «АвтоВзгляд» сообщил, что с начала октября сразу 15 автопроизводителей переписали прайсы на свои модели. Какие именно автомобили подорожали и насколько, можно узнать здесь.