Новые Genesis G80 и GV80 получили российские ценники

Сменивший генерацию Genesis G80 предлагается российским покупателям в двух бензиновых модификациях — с 2,5-литровым мотором мощностью 249 л. с. и 422 Нм крутящего момента и 3,5-литровым V6, развивающим 379 сил и 530 Нм. Те же агрегаты положены кроссоверу GV80, однако у него есть еще одна версия — с 249-сильным турбодизелем. В паре с обоими движками трудится восьмиступенчатый «автомат», привод — полный.
Седан G80 доступен в 5 комплектациях, самая доступная — Business — оценена в 3,5 млн рублей. Топовая версия Elite попросит за себя уже как минимум 4,9 млн: такой автомобиль располагает, помимо прочего, панорамным люком, отделкой салонаиз замши и кожи Nappa, обогревом, вентиляцией и электрорегулировкой всех кресел, множеством ассистентов активной безопасности, системой автоматической парковки и массой прочих полезных опций.
Что же до кроссовера GV80, то он также будет продаваться в пяти комплектациях. За автомобиль в простейшем исполнении Prestige придется отдать от 4 050 000 рублей, в максимальном Elite — от 6 млн. Список оснащения «элитного» автомобиля включает 22-дюймовые колесные диски, автоматические электродоводчики дверей, систему управления дальним светом фар, «умный» круиз-контроль и прочие «пряники».
Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском представительстве Genesis, официальные дилеры еще не приступили к приему заказов на новинки. Точная дата старта продаж пока не называется, но ожидается, что это случится в самое ближайшее время — то есть до конца года.
Тогда же G80 и GV80 появятся в сервисе подписки Genesis Mobility, позволяющем арендовать машину на длительный срок. Так, тем, кто решит воспользоваться этим предложением, придется отдавать за седан по 89 000 или 99 000 рублей в зависимости от модификации и комплектации авто ежемесячно. А за кроссовер — 99 000, 109 000 или 119 000 целковых в месяц.