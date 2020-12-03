Новые Genesis G80 и GV80 получили российские ценники

Что же до кроссовера GV80, то он также будет продаваться в пяти комплектациях. За автомобиль в простейшем исполнении Prestige придется отдать от 4 050 000 рублей, в максимальном Elite — от 6 млн. Список оснащения «элитного» автомобиля включает 22-дюймовые колесные диски, автоматические электродоводчики дверей, систему управления дальним светом фар, «умный» круиз-контроль и прочие «пряники».

Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском представительстве Genesis, официальные дилеры еще не приступили к приему заказов на новинки. Точная дата старта продаж пока не называется, но ожидается, что это случится в самое ближайшее время — то есть до конца года.

Тогда же G80 и GV80 появятся в сервисе подписки Genesis Mobility, позволяющем арендовать машину на длительный срок. Так, тем, кто решит воспользоваться этим предложением, придется отдавать за седан по 89 000 или 99 000 рублей в зависимости от модификации и комплектации авто ежемесячно. А за кроссовер — 99 000, 109 000 или 119 000 целковых в месяц.