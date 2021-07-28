Выбираем оптимальный способ покупки фургона LADA Largus для бизнеса

Начнем с тех, кто привык оперировать наличными средствами. Во-первых, их необходимо откуда-то взять. Если мы говорим о «белом» бизнесе, то способ один — вывести деньги со счета компании. С точки зрения бухгалтерии проблем нет — делаем соответствующую проводку, через кассу снимаем нужную сумму и относим ее дилеру. А с точки зрения развития предприятия возникает вопрос: насколько разумно единовременно вынимать деньги из оборота? А если речь идет не об одной, а двух-трех машинах? Малое предприятие потянет такую финансовую нагрузку? Останется ли бюджет на решение других задач, связанных, например, с ремонтом машин? В принципе любое предприятие на ОСНО при покупке за наличные может зачесть НДС со стоимости машины, а в ряде случаев еще и снизить налог на прибыль за счет амортизации. В случае с нашей LADA это 126 483 ₽ и 37 945 ₽, то есть общая экономия составит 164 428 рублей. Неплохо, но это не весь потенциал, который можно использовать.

А если не «вытягивать» деньги из бюджета, а взять кредит? Проблем нет, если у фирмы нет вопросов с кредитной историей. Увы, череда кризисов и последний «коронавирусный локдаун» многим компаниям пусть и немного, но все же подпортили репутацию в глазах финансистов. Конечно, всему можно найти оправдание, но только не там, где речь идет о заемных деньгах. Пока менеджер банка будет принимать решение, а служба безопасности — проверять клиента, пройдет не один день. Еще немало времени уйдет на подготовку нужных справок, заполнение всяких анкет (особенно актуально для ИП) и т. д. Будьте уверены, банк тщательно проверит данные, указанные в предоставленных документах. Никто не хочет нести дополнительные риски. Кроме этого, в случае приобретения машины в кредит возможно придется потратиться на «обязательное» допоборудование и оформить дополнительную продленную гарантию на машину, а от индивидуального предпринимателя точно потребуется еще и страхование жизни и трудоспособности. Словом, цена изначально недорогого LADA Largus существенно «потяжелеет».

Тем не менее, и из этого варианта можно извлечь выгоду. При покупке машины в кредит, так же, как и в случае с наличными, предприниматель имеет право вернуть себе НДС в размере 126 483 рублей, а также снизить налог на прибыль за счет амортизации на 37 945 ₽ Добавим к этому возможность включить проценты по кредиту в налогооблагаемую базу и сэкономить еще 24 530 ₽ В итоге суммарная выгода составит 188 958 ₽ Но это все еще не максимум, который можно выжать из сделки.