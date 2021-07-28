Выбираем оптимальный способ покупки фургона LADA Largus для бизнеса

В качестве отправной точки выберем покупку автомобиля Lada Lagrus универсал 1.6 л, 16-кл. (106 л. с., 5МТ, Comfort, 5 мест) стоимостью 758 900 ₽ Машину приобретает фирма или индивидуальный предприниматель, которые работают по общей системе налогообложения (ОСНО). Будем рассматривать пассажирскую версию Lagrus, так как в этом варианте она может использоваться и для перевозки персонала, то есть выполнять функции корпоративного автомобиля. Чем большее количество задач «закрывает» машина, тем выше от нее отдача.
Наличные, кредит или лизинг?
Как малый бизнес приобретает транспорт? Одни предпочитают работать с «наличкой», и машины покупают, соответственно, за «живые» деньги. Другие пользуются программами кредитования. Третьи используют такой инструмент финансирования, как лизинг. И кто же из них самый рачительный хозяин бизнеса? Разберемся.
Начнем с тех, кто привык оперировать наличными средствами. Во-первых, их необходимо откуда-то взять. Если мы говорим о «белом» бизнесе, то способ один — вывести деньги со счета компании. С точки зрения бухгалтерии проблем нет — делаем соответствующую проводку, через кассу снимаем нужную сумму и относим ее дилеру. А с точки зрения развития предприятия возникает вопрос: насколько разумно единовременно вынимать деньги из оборота? А если речь идет не об одной, а двух-трех машинах? Малое предприятие потянет такую финансовую нагрузку? Останется ли бюджет на решение других задач, связанных, например, с ремонтом машин? В принципе любое предприятие на ОСНО при покупке за наличные может зачесть НДС со стоимости машины, а в ряде случаев еще и снизить налог на прибыль за счет амортизации. В случае с нашей LADA это 126 483 ₽ и 37 945 ₽, то есть общая экономия составит 164 428 рублей. Неплохо, но это не весь потенциал, который можно использовать.
А если не «вытягивать» деньги из бюджета, а взять кредит? Проблем нет, если у фирмы нет вопросов с кредитной историей. Увы, череда кризисов и последний «коронавирусный локдаун» многим компаниям пусть и немного, но все же подпортили репутацию в глазах финансистов. Конечно, всему можно найти оправдание, но только не там, где речь идет о заемных деньгах. Пока менеджер банка будет принимать решение, а служба безопасности — проверять клиента, пройдет не один день. Еще немало времени уйдет на подготовку нужных справок, заполнение всяких анкет (особенно актуально для ИП) и т. д. Будьте уверены, банк тщательно проверит данные, указанные в предоставленных документах. Никто не хочет нести дополнительные риски. Кроме этого, в случае приобретения машины в кредит возможно придется потратиться на «обязательное» допоборудование и оформить дополнительную продленную гарантию на машину, а от индивидуального предпринимателя точно потребуется еще и страхование жизни и трудоспособности. Словом, цена изначально недорогого LADA Largus существенно «потяжелеет».
Тем не менее, и из этого варианта можно извлечь выгоду. При покупке машины в кредит, так же, как и в случае с наличными, предприниматель имеет право вернуть себе НДС в размере 126 483 рублей, а также снизить налог на прибыль за счет амортизации на 37 945 ₽ Добавим к этому возможность включить проценты по кредиту в налогооблагаемую базу и сэкономить еще 24 530 ₽ В итоге суммарная выгода составит 188 958 ₽ Но это все еще не максимум, который можно выжать из сделки.
Сократить расходы до минимума можно, если воспользоваться таким финансовым инструментом, как лизинг. Конечно, и лизинговые компании проверяют клиента, но все же требования там немного мягче. Лизинговый автомобиль остается в собственности компании до завершения договора, а значит у нее меньше рисков. При этом машину у дилера выкупает лизинговая компания, у которой нет заинтересованности в увеличении ее стоимости за счет дополнительного оборудования. Клиент сам выбирает, какой автомобиль и в какой комплекции ему нужен. Важно отметить, что количество страховок, впрочем, как и их стоимость(!), будут сведены к минимальным значениям, потому что их предлагает не дилер, а лизинговая компания. Получается, что стартовая цена автомобиля не поднимется, а в ряде случаев может даже снизиться! Как такое возможно? Дело в том, что крупные лизинговые компании, такие как ВТБ Лизинг, покупают транспорт на многие сотни миллионов рублей! То есть речь идет об оптовых закупках, при которых, разумеется, действуют иные условия, и формируется совсем другая ценовая политика. Также специалисты ВТБ Лизинг часто могут предложить комфортные условия финансирования сделки. В зависимости от текущего состояния дел в компании или планов на будущие доходы можно выбрать один из вариантов: «минимальное удорожание», «минимальный платеж» или «минимальный срок».
Что имеем в итоге? Весьма приличную выгоду, которая складывается из следующих сумм: зачет налога на добавленную стоимость (НДС) за весь срок лизингового договора — 146 722 ₽, снижение налога на прибыль (при включении платежей в расходы) — 146 722 ₽ Общий результат — минус 293 444 рублей! Существенно больше, чем при покупке автомобиля на кредитные деньги и немного больше при приобретении за наличные. Если посмотреть, какую долю составляет экономия при оформлении машины в лизинг, получится 23%, то есть почти четверть стоимости ее владения. В период действия программы льготного лизинга Минпромторга РФ предприниматели могут получить субсидию в размере 10% от стоимости автомобиля, тогда при приобретении LADA Largus в финансовую аренду выгода составит до 33%.
Резюме: компании, которые использую транспорт для решения своих задач, должны зарабатывать, а не думать, как снизить расходы на приобретение основных средств производства. Пусть это будет заботой экспертов из мира финансов.
Для примера мы попросили АО ВТБ Лизинг сделать сравнительный расчет покупки LADA Largus c рекомендованной розничной стоимостью 758 900 рублей в лизинг, кредит и за наличные средства компании. Сделка по лизингу и кредиту оформляется с авансом 20%, со ставкой удорожания 10%, сроком на 3 года. Выгода по предоставленным расчетам прозрачна, смотрите сами.