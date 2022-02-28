Почему площадки по продаже грузовиков — плохо для покупателя

На самом деле, в центральной части России ситуация немного иная. Здесь «площадки» стали больше местом хранения, чем точками продаж грузовиков. Ведь сейчас клиент начинает подбор комтранса онлайн — с изучения объявлений на таких сайтах, как, скажем, Авито Авто. И только отметив несколько наиболее подходящих вариантов, отправляется на их осмотр.
При этом актуальная специфика рынка — когда спрос превышает предложение — такова, что лучшие экземпляры от реальных собственников продаются онлайн буквально за несколько дней (или даже часов). То есть банально не доезжают до автосалонов и стоянок! А значит, и ездить по «площадкам» не имеет никакого смысла.
Исключение только одно — когда стоянка принадлежит официальному дилеру определенной марки и там выставлены сертифицированные, то есть прошедшие проверку, грузовики. Да и то перед тем, как куда-то отправляться, надо зайти… на Авито Авто — сейчас автосалоны первым делом выставляют свои объявления онлайн.
Перед «живым» осмотром каждый экземпляр желательно проверить через онлайн-сервис Автотека, дабы заранее отсеять технику, что была восстановлена после серьезных ДТП. Кроме того, при проверке грузового транспорта через Автотеку будут отражены данные о годе выпуска транспортных средств, их технические характеристики, реальные фотографии, записи предыдущих ремонтов, истории эксплуатации.
Также будет доступна юридическая информация: залоги, аресты, штрафы и другие ограничения. Таким образом, покупатель сможет значительно снизить риск приобретения некачественного грузового транспортного средства. И, конечно, полезно изучить реальные пробеги, так как одометр может быть запросто отключен — так, заранее готовясь к будущей перепродаже, делают мелкие перевозчики.
Впрочем, пока одни проверяют — другие уже покупают. Возле выживших в эпоху онлайна больших площадок работает множество профессиональных продавцов, готовых приобрести наиболее достойные экземпляры здесь и сейчас, чтобы потом продать дороже. В этом (разумеется, за определенную мзду) им часто помогают сами сотрудники салона.
Другая проблема больших оффлайновых центров — это… сами покупатели, которые мешают друг другу. Один клиент вдумчиво подбирает себе самосвал или тягач, а другой просто ходит «хвостиком». И когда первый, тщательно осмотрев весь имеющийся ассортимент, делает окончательный выбор, лучшая машина оказывается куплена тем самым «следопытом».
И только, если очень повезет, на «площадке» удастся встретить большую партию машин от крупной транспортной компании, которая решила освежить парк своей техники, выставив на продажу автомобили, имеющие достаточно большой остаточный ресурс по основным узлам и агрегатам. Однако такие приятные совпадения случаются все реже…
Так что приходится повторить известную, но справедливую мысль: сам формат «площадок» теряет свою популярность. Тем более — сейчас, когда многие владельцы хотят продавать машины без посредников. Соответственно, толковых предложений на оффлайновых площадках становится все меньше!
Вот очередной тому пример. Если раньше владелец техники из небольшого городка старался перегнать машину в районный или областной центр, где сдать ее на комиссию, то сейчас он запросто может продавать автомобиль своими силами — через сайт или приложение. Ну, а клиенты приезжают на осмотр по указанному адресу.
Соответственно, расширяется и география поисков. Ради хорошей сделки покупатели готовы ездить не только внутри своего региона, но и далеко за его пределы. Так, жители восточной части страны — Урала, Сибири и Дальнего Востока — охотно отправляются за нужными грузовиками на Запад. И наоборот.
Вот так грузовые автосалоны сдают свои позиции, тогда как онлайн-торговля становится активнее и, что немаловажно, совершеннее. Скажем, на Авито Авто недавно обновили каталог грузовой и коммерческой техники, благодаря чему подбирать различные варианты стало намного проще.
При этом на площадке Авито Авто действительно много выгодных предложений. Так, более 128 000 актуальных объявлений — это грузовая и специальная техника с пробегом (включая легкий комтранс) по цене до 1 200 000 рублей. А значит, найти недорогой вариант вполне реально!
Впрочем, теорию принято проверять на практике. Поэтому портал «АвтоВзгляд», выпустив серию материалов, посвященных покупке грузовиков с пробегом, решил проверить: а легко ли сегодня найти достойный комтранс за разумные деньги? Тем более, что давний друг нашего портала, небольшой завод по производству упаковки, действительно искал недорогой, но свежий вариант «на хозяйство».