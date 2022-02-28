Почему площадки по продаже грузовиков — плохо для покупателя

На самом деле, в центральной части России ситуация немного иная. Здесь «площадки» стали больше местом хранения, чем точками продаж грузовиков. Ведь сейчас клиент начинает подбор комтранса онлайн — с изучения объявлений на таких сайтах, как, скажем, Авито Авто. И только отметив несколько наиболее подходящих вариантов, отправляется на их осмотр.

При этом актуальная специфика рынка — когда спрос превышает предложение — такова, что лучшие экземпляры от реальных собственников продаются онлайн буквально за несколько дней (или даже часов). То есть банально не доезжают до автосалонов и стоянок! А значит, и ездить по «площадкам» не имеет никакого смысла.

Исключение только одно — когда стоянка принадлежит официальному дилеру определенной марки и там выставлены сертифицированные, то есть прошедшие проверку, грузовики. Да и то перед тем, как куда-то отправляться, надо зайти… на Авито Авто — сейчас автосалоны первым делом выставляют свои объявления онлайн.