Как сэкономить при покупке б/у трактора и другой спецтехники

Первое и главное — покупать б/у технику можно и нужно, так как она обойдется минимум на 30—40% дешевле новой. Но делать ставку на подержанные варианты мы рекомендуем только при одном условии — когда покупатель четко понимает, машины какого типа и класса ему требуется, а также — на какие узлы и агрегаты придется смотреть при осмотре.
Поэтому сначала важно понять, для какой работы приобретается механизм. Это могут быть пахота, уборка снега, перевозка грузов, какие-либо специальные задачи (например, бурение скважин). Или все сразу, но тогда понадобится дополнительный бюджет на покупку навесного и прицепного оборудования.
Исходя из поставленных задач, определяются класс и мощность техники, а уже затем потенциальный покупатель может заниматься подбором. Чтобы максимально облегчить себе задачу, придется выяснить основные марки и модели, наиболее популярные на российском рынке б/у тракторов.
Приведем понятную аналогию. Вы хотите купить Ford Focus, но знаете, что, кроме него, в сегменте седанов гольф-класса можно смотреть и другие машины — Chevrolet Cruze, Mitsubishi Lancer или Opel Astra. Поэтому, присматривая, например, МТЗ-82, можно параллельно изучать цены на ЮМЗ-6, ЛТЗ-95, а также американский John Deere JD5020 или китайский Dongfeng DF-404.
Где покупать? Это могут быть «оффлайновые» торговые площадки, но лучше изучать предложения на онлайн-площадках вроде Авито Авто. Ведь только на электронных досках объявлений сейчас представлено огромное количество предложений: скажем, в разделе «Грузовики и спецтехника» на Авито Авто на текущий момент опубликовано более 170 000 объявлений. Из них 86 000 — это б/у грузовики и спецтехника.
Если говорить более предметно, то через Авито Авто сейчас продается около 1600 бульдозеров, 31 000 погрузчиков, 7000 экскаваторов и 32 000 единиц новой и б/у сельскохозяйственной техники, включая разнообразные тракторы и комбайны. Кроме того, в новом каталоге есть отдельный раздел «Навесное оборудование», где собраны порядка 30 000 позиций — ковши, вилы и тому подобное.
Сам подбор ничем не отличается от аналогичной процедуры для грузовиков и легковушек. То есть надо выбрать нужную разновидность техники из каталога Авито Авто, а затем, в фильтрах, установить марку, модель и год выпуска. Из появившейся выборки отсеиваем самые дешевые и самые дорогие экземпляры. Кроме того, сайт отметит плашками «В наличии» те варианты, что доступны для осмотра прямо сейчас.
Отобрав несколько объявлений, можно начинать обзвон или переписку, а затем отправляться на осмотр. Для этого человеку, покупающему свой первый трактор или погрузчик, обязательно понадобится специалист, который знает устройство и конструкцию подобных машин!
Да и опытные трактористы редко ездят на осмотры по одиночке. Пока покупатель изучает документы и задает вопросы нынешнему владельцу, его напарник сможет осмотреть основные узлы и агрегаты. А вот внешний вид — дело третьестепенное: вызывать вопросы должно лишь явно плохое или слишком идеальное состояние.
При этом желательно заранее знать сильные и слабые стороны конкретной модели, что позволит сосредоточиться на действительно важных вещах. Несмотря на схожую конструкцию, у китайской, американской и отечественной техники ну очень разные проблемы и неисправности! И то, что кажется мелочью, по факту может затем потребовать больших вложений.
Добавим, что буквально 10—15 лет назад покупка сельскохозяйственных и других машин была гораздо более сложной процедурой, Требовалось объехать несколько площадок или частников, осмотреть выставленные варианты. Сейчас многое можно понять, благодаря фотографиям и описанию на сайте.
Кроме того, в современном мире нельзя замыкаться на одном регионе — не найдя трактор во Владимирской или Смоленской областях, стоит расширить поиск за счет Краснодарского края или республики Татарстан. И это главный способ сэкономить при покупке б/у трактора и другой спецтехники: чем больше вариантов, тем больше шансов найти оптимальный.
Так что смело расширяйте географию поиска! Подходящий по бюджету и состоянию вариант может найтись за несколько сотен километров. Правда, в этом случае заранее просчитайте, во сколько обойдется доставка купленного экземпляра.