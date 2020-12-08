Автомобили Lexus научились подстраиваться под настроение и самочувствие водителя

В этом году компания Lexus стала партнером TED Fellows — организации, объединяющей новаторов по всему миру. И это сотрудничество уже принесло плоды: на минувшей онлайн-конференции старшие научные сотрудники TED — нейробиолог Грег Гейдж и художница Сара Сэндман — представили свои инновационные проекты, связанные с автомобилями и людьми, которые ими управляют.

Нейробиолог разработал интерфейс, считывающий эмоции, ощущения и состояние водителя. Данные — различные биометрические показатели от ЭКГ до микрожестов лица — собираются, передаются и анализируются компьютером, в результате чего формируется эмоциональный профиль пилота, под который и подстраиваются системы автомобиля: подбираются плей-листы, корректируется освещение, перенастраивается положение сидений и так далее.