Автомобили Lexus научились подстраиваться под настроение и самочувствие водителя

В этом году компания Lexus стала партнером TED Fellows — организации, объединяющей новаторов по всему миру. И это сотрудничество уже принесло плоды: на минувшей онлайн-конференции старшие научные сотрудники TED — нейробиолог Грег Гейдж и художница Сара Сэндман — представили свои инновационные проекты, связанные с автомобилями и людьми, которые ими управляют.
Нейробиолог разработал интерфейс, считывающий эмоции, ощущения и состояние водителя. Данные — различные биометрические показатели от ЭКГ до микрожестов лица — собираются, передаются и анализируются компьютером, в результате чего формируется эмоциональный профиль пилота, под который и подстраиваются системы автомобиля: подбираются плей-листы, корректируется освещение, перенастраивается положение сидений и так далее.
В фокусе внимания художницы — общение на проезжей части. Она презентовала проект автомобиля с панорамным окном во всю величину машины, вращающимися креслами и продвинутой акустической системой для взаимодействия с пешеходами и велосипедистами. В числе прочих задумок автора: коммуникация, чтобы оставлять на улицах рисунки или сообщения, а также уютное кафе с цифровым камином в авто.
Конечно, пока это лишь фантазии, но не исключено, что однажды подобные опции таки появятся в автомобиле — та же система, формирующая эмоциональный профиль водителя. Климат-консьерж, регулирующий «погоду» в зависимости от температуры тела обитателей салона, у «Лексуса» уже есть, пора бы двигаться дальше.