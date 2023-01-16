Минпромторг изменил условия предоставления скидок по госпрограмме льготных кредитов

Если раньше рассчитывать на государственную поддержку могли те, кто воспитывает как минимум двух несовершеннолетних детей, приобретает автомобиль (то есть оформляет его на себя) впервые, а также медработники, то в наступившем году круг «привилегированных» расширился. В него вошли военнослужащие, военные пенсионеры и семьи с одним ребенком, не достигшим 18 лет.

Расширился и перечень авто, подпадающих под программу. Отныне она распространяется не только на отечественные LADA, ГАЗ и УАЗ, но и на Haval, имеющий завод в Тульской области. Главное условие — стоимость машины не должна превышать 2 млн. рублей. Как и прежде, скидка достигает 20% от итоговой цены, а для Дальнего Востока — 25% (таким образом компенсируется доставка авто из европейской части страны).

Кроме того, Минпромторг продолжит субсидировать покупки российско-китайских электромобилей Evolute, который уже предлагает две модели и еще три планирует вывести в 2023 году. Правда, условия стали менее «вкусными» — всего 25% дисконта (в 2022-м было 35%), но не более 625 000 рублей (прежде — 925 000 целковых).

Остается лишь добавить, что в этом году власти выделили на программу льготного автокредитования лишь 5,1 млрд. рублей — в четыре раза меньше, чем в 2022-м. Впрочем, ранее в Минпромторге заявили, что при необходимости бюджет может быть увеличен.