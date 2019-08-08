Длительный тест-драйв Peugeot 5008: полный шарман

Когда итальянцы берутся за дизайн автомобиля, то на выходе всегда получается продукт, просто извергающий сумасшедшую сексуальность. С французами все немного иначе. Их спорные дизайнерские изыски приходятся по вкусу далеко не всем потенциальным покупателям: вычурные линии, игра с пропорциями, при которой, порой, идут к чертям все законы добра и красоты.

Но вот когда видишь «пять тысяч восьмой» — не возникает ощущения несварения желудка, вызванного излишней изысканностью французского блюда. Хотя и нынешняя редакция семейного кроссовера (хотя правильнее назвать это авто компактвэном) при всей своей симпатичности изрядно футуристична как снаружи, так и внутри.

Гость из будущего

При солидных размерах, выглядит спортивно, мускулисто и совершенно не ассоциируется с мыльницей на колесах, на которую так был похож 5008 образца 2009 модельного года. Обладает ли автомобиль вау-эффектом? Скорее да, чем нет. Некоторые детали настолько самобытны и оригинальны, что на них реально можно смотреть, будто под гипнозом.