Длительный тест-драйв Peugeot 5008: полный шарман

Фото avtovzglyad.ru
Марка Peugeot, если не брать ее коммерческие авто, лично у меня всегда ассоциировалась с машинами, созданными исключительно для женского пола. Даже сага Люка Бессона «Такси» не убедила меня в обратном. Однако познакомившись в двухнедельном путешествии по югу России с кроссовером Peugeot 5008, некоторые подвижки в восприятии этого бренда у меня случились.
Дмитрий Зленко

Когда итальянцы берутся за дизайн автомобиля, то на выходе всегда получается продукт, просто извергающий сумасшедшую сексуальность. С французами все немного иначе. Их спорные дизайнерские изыски приходятся по вкусу далеко не всем потенциальным покупателям: вычурные линии, игра с пропорциями, при которой, порой, идут к чертям все законы добра и красоты.

Но вот когда видишь «пять тысяч восьмой» — не возникает ощущения несварения желудка, вызванного излишней изысканностью французского блюда. Хотя и нынешняя редакция семейного кроссовера (хотя правильнее назвать это авто компактвэном) при всей своей симпатичности изрядно футуристична как снаружи, так и внутри.

Гость из будущего

При солидных размерах, выглядит спортивно, мускулисто и совершенно не ассоциируется с мыльницей на колесах, на которую так был похож 5008 образца 2009 модельного года. Обладает ли автомобиль вау-эффектом? Скорее да, чем нет. Некоторые детали настолько самобытны и оригинальны, что на них реально можно смотреть, будто под гипнозом.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Например, на задние блок-фары, излучающие красный неоновый свет; на радиаторную решетку, которая при всей своей массивности выглядит вполне воздушной; на хромированные тонкие прожилки между капотом и передними крыльями, продолжающие верхние линии передних фар… Благодаря подобным деталям в дизайне, Peugeot 5008 смотрится этаким гостем из будущего.

Да и внутри «пыжик» вполне себе космический пришелец. Это спустя какое-то время привыкаешь и к спиленному и сверху, и снизу рулю; и к торпедо, за счет рельефности и подсветки будто парящей в воздухе; и к замудренному джойстику селектора КП. А оказавшись в машине впервые, чувствуешь себя пилотом межгалактического звездолета. В общем, на таком авто сам Бог велел отправиться в дальний вояж. Что ж, пакуем чемоданы!

Жертвуем пассажирами?

Платформа Peugeot 5008 позволяет его обладателю управлять пространством внутри машины. Скажем, если вы не из тех, кто путешествует налегке, то увеличить грузовой отсек можно за счет заднего ряда сидений. Нет-нет, я говорю не о том, чтобы сложить их вовсе, и пожертвовать пассажирами с галерки, а всего-то — сдвинуть вперед. Причем, задний диван разделен на три самостоятельных кресла и двигать туда-сюда можно каждое посадочное место по отдельности, тем самым трансформируя багажный отсек.

Фото avtovzglyad.ru

Если же у вас в приоритете не вещи, а люди, то легким движением руки просторный багажник превращается в третий ряд сидений. Таким образом, максимально возможное количество присутствующих на борту, включая водителя, увеличивается с пяти до семи человек. Понятно, что третий ряд не совсем полноценный. Взрослый человек там, безусловно, может ехать, но очень непродолжительное время, потому как посадка — как в тазике, когда колени закрывают уши. А вот детишкам на «задворках» будет очень даже хорошо.

Чемоданы или клатч

Что остается от багажника, если разложить третий ряд сидений? Да практически ничего. Портфель с ноутбуком и дамская сумочка — вот и все, что можно там разместить. И, между прочим, при открывании пятой двери рекомендую сесть на корточки и страховать поклажу от вываливания, потому как страховочная сетка, увы, не предусмотрена конструкцией.

Кстати, багажник можно открыть несколькими способами: с водительского места, дважды нажав на клавишу, расположенную на торпедо в районе левого колена; с кнопки на ключе; с «пипки» на пятой двери рядом с подсветкой номерного знака и — мое любимое — с ноги (это когда у вас в кармане лежит ключ от машины, а в обеих руках тяжелые сумки, вы можете провести под задним бампером ногой, и дверца багажника послушно откроется).

Фото avtovzglyad.ru

Рай на колесах

Для водителя и переднего пассажира Peugeot 5008 идеален: мало того, что кресла имеют массу регулировок, так в каждое из них встроен массажер. Управление климатом в салоне (впрочем, как и всеми другими опциями) осуществляется через мультимедийную систему. Что особенно понравилось — доступ к меню различных систем идет по средствам олдскульных кнопок, расположенных аккурат под мультимедийкой, что позволяет не отвлекаться от дороги.

К примеру, хотите вывести на экран навигацию — жмете на кнопочку с соответствующей пиктограммой. Нужно изменить температуру в салоне — «кликаете» пальцем на клавишу с изображением вентилятора, а затем уже на экране выставляете нужные вам параметры.

Приборная панель тут — это жк-дисплей, который можно «заточить», что называется, под себя. Настраивается абсолютно все: от внешнего вида самой приборки, до информации, которую вы хотите наблюдать.

Когда произносишь слово Peugeot, это не звучит как ругательство, но чувств, будто ты соприкасаешься с чем-то элитарным, не возникает точно. Лично для меня этот бренд, да не обидятся на меня поклонники марки — своего рода французский ширпотреб.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Из Франции с любовью

Несколько моих знакомых владели и владеют автомобилем со львом на радиаторной решетке, да и я сам счастливый обладатель небольшого грузовичка родом из Франции. Поэтому знаю о чем говорю. Но познакомившись с 5008-м, был реально удивлен вниманию и любви, с которыми производитель подошел к различного рода деталям.

Например, рукоятка 6-ступенчатого селектора автоматической коробки передач выполнена из металла, в то время как даже премиальные бренды подобные вещи давно изготавливают из пластика. В отделке салона нет никаких пластиков «под алюминий» — только натуральный металл. На центральной консоли и на вставках в дверях мы не увидим кожи или дерева, зато здесь весьма органично вписалась серая джинсовая ткань.

Что касается ходовых качеств автомобиля, то каких-то чудес 150-сильный 2-литровый турбодизель, которым была вооружена тестовая машина, не демонстрирует, особенно когда нужно динамично ускориться для обгона. Да и «светофорных гонок» на этом авто не выиграть, хотя и из городского, и из загородного трафика вы вываливаться не будете: для размеренной езды во всем диапазоне скоростей бодрости силовому агрегату вполне достаточно.

Фото avtovzglyad.ru

Впрочем, «фишка» движка в другом — в крутящем моменте. «Французу» абсолютно все-равно, сколько седоков и поклажи он везет: едешь ли ты порожняком или загружен по самое некуда — на динамике это никак не сказывается. При этом дизелек весьма экономичен.

Да и рулежкой проблем не возникает. Та самая, скошенная со все сторон, «баранка» более, чем информативна — пресловутая обратная связь с дорогой отрабатывается рулевыми механизмами на все сто и даже штурм связки крутых поворотов проходит на удивление легко. Любопытно, что и крены в них, несмотря на высокий центр тяжести кроссовера, более, чем допустимы.

И все бы хорошо… Но, увы и ах, тоит «француз» примерно так же, как и выглядит — дорого. Самая бюджетная версия стартует с отметки в 2,1 млн. рублей. Более или менее приличная комплектация обойдется не меньше, чем в 2,5 «ляма». При этом автомобиль даже в топовой комплектации не может похвастать наличием полного привода.

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8 августа 2019
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