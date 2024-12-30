Капризный «француз»: что делать, если забарахлил мотор подержанного Peugeot

У многих моделей Peugeot, причем независимо от модели и года выпуска, нередко возникают проблемы в работе двигателя, которые не всегда удается легко диагностировать, отчего владельцы этих машин порой оказываются в крайне сложных ситуациях. Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд» об опыте выявления и устранения неполадок в моторах Peugeot.

«Что с моим «Пыжиком»? — в этом возгласе одновременно и боль, и крик о помощи, а то и разочарование владельца автомобилем. И таких возмущенных возгласов в Сети немало. При этом сегодня в одной только Москве можно найти сотни предложений о продаже подержанных Peugeot по ценам, которые выглядят довольно привлекательно на фоне текущей рыночной конъюнктуры. А значит, тема сбоев в работе силовых агрегатов на отдельных моделях «Пежо» не теряет своей актуальности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о массовых случаях дисфункции движков некоторых Peugeot. Причина — отсутствие в программе управления мотором настройки для нормальной работы при температуре ниже -30 градусов. Выходит, что такие машины вообще не предназначены для российских дорог? Как же они тогда эксплуатировались многие годы?

Эксплуатировались, но не без проблем, признает мастер одного из московских автосервисов Алексей Н. Если брать конкретные примеры, то, пожалуй, один из наиболее характерных — Peugeot 308. Это одна из самых доступных сейчас на рынке подержанных моделей французской марки. Но практика показывает, что у ее владельцев часто возникают проблемы с запуском в сильные холода.

Фото netcarshow.com

По крайней мере, авто, простоявшее всю ночь под открытым небом при -30 и ниже (а иногда и на куда менее лютом морозе), имеет все шансы огорчить хозяина. Более того, обычно даже после попыток отогреть «Пыжика» не получается его запустить.

По свидетельству автоэксперта, у него был случай, когда после неоднократных бесплодных попыток завести стартером заглохший 308-ой, ему это все же удалось. Но движок работал при этом настолько нестабильно, что сразу возникло сомнение в способности машины проехать хотя бы сотню метров. Диагностика, начавшаяся с визуального осмотра, показала течь антифриза.

Потом была проверка датчиков с помощью специализированного компьютера и подходящего софта. Под подозрение также попали дроссельная заслонка и свечи. Но в конечном итоге добиться нормальной работы мотора удалось только после замены «прошивки» двигателя.

Другой случай, на который ссылается мастер, произошел с Peugeot 408, у которого на ходу (тоже посреди зимы) загорелась «ошибка», появилось сообщение о перегреве мотора, а стрелка индикатора температиуры по максимуму ушла в «красную» зону. После тщательного осмотра и диагностики был выявлен и заменен один-единственный сгоревший предохранитель.

Фото netcarshow.com

Вообще, как рассказывает Алексей Н., у владельцев 408-ых довольно часто возникают проблемы с движком на «горячую», когда мотор — чаще всего в пробке — вдруг начинает дергаться. Обычно это происходит, опять же, из-за перегрева.

Если вовремя не выявить причину (которая зачастую может оказаться не столь существенной, чтобы требовался серьезный ремонт) и не устранить ее, это может привести к гораздо более серьезным последствиям.

К примеру, если своевременно не обнаружить подтекание термостата, то впоследствии его замена уже не поможет: вполне вероятно, придется менять все седла на головке блока. А иногда может выпасть и технологическая заглушка, в результате чего масло начинает смешиваться с антифризом. В таком случае авто уже точно не доедет до сервиса самостоятельно, резюмирует мастер.

В любом случае, если двигатель «Пежо», какой бы модели он ни был, вдруг без очевидной причины начинает глохнуть, перегреваться или работать нестабильно, то лучше не затягивать с диагностикой, советует автоэксперт. А при отсутствии достаточных компетенций лучше всего сразу же отправиться на СТО, на которой имеются квалифицированные специалисты и все необходимое оборудование.