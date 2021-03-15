Названы самые популярные мотоциклы в России

Даже несмотря на то, что производство мотоциклов «Иж» завершилось еще в 2008 году, эта марка до сих пор возглавляет рейтинг самых популярных мотопроизводителей. Если быть точнее, то в гаражах россиян «проживает» около 707 600 «байков», выпущенных в Ижевске.

На втором месте располагается Ирбитский мотоциклетный завод со своим «Уралом» (330 500 ед.), а на третьем — Завод имени Дегтярева (ЗиД). Продукция последнего сейчас находится в экспулатации у 215 000 любителей двухколесной техники.

Четвертое и пятое места — за «Минском» и Jawa: на них приходится 185 100 и 142 800 зарегистрированных мотоциклов соответственно. Следом, по данным аналитического агентства «Автостат», идут «Тула» (136 700 ед.), «Днепр» (134 100 ед.), Honda (99 200 ед.), Yamaha (75 600 ед.) и Suzuki (45 300 ед.).

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в пандемическом 2020 году продажи мотоциклов ощутимо выросли. Причем наибольшим спросом у наших сограждан пользовалась техника китайских производителей.