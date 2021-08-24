Почему на рыбалку лучше ехать не в Астрахань, а в Ростов-на-Дону

Во-первых, дороги. Их в регионе — нет! Во-вторых, жара. Да, в Астрахани очень жарко даже под занавес сезона. 40 градусов — норма. Соответственно, с собой нужно везти не только все вышеперечисленное, но и приличные запасы воды.

Да, можно снять домик или место на территории рыболовной базы, чтобы пользоваться всеми благами цивилизации. Однако за рыбой все равно придется ездить — а это подразумевает наличие лодки и мотора, либо определенного количества денег, чтобы оплачивать услуги лодочников, готовых вас забросить на рыбное место. Но к чему такие сложности, когда в том же Ростове-на-Дону все есть буквально в шаговой доступности, просто нужно знать места. Тем более, что с дорогами тут проблем нет, как, впрочем, и пекло с восходом бархатного сезона уже не напрягает.