Почему на рыбалку лучше ехать не в Астрахань, а в Ростов-на-Дону

Фото: АвтоВзгляд
Астрахань — настоящая мекка для тех, кто связал свою жизнь с увлечением рыбной ловлей. Ежегодно сюда тянутся караваны машин с прицепами, в которых рыболовы везут тонны соли и инвентаря, включая морозильные камеры. Однако всех поклонников астраханской рыбалки можно назвать заложниками стереотипов. К тому же, минусы ловли в Астраханской области, порой, перекрывают все плюсы от рыбалки. Портал «АвтоВзгляд», пройдясь по ростовским ерикам, нашел прекрасную альтернативу Астрахани.
Ефим Розкин

Если вы настоящий рыболов, то, скорее всего, для успешного улова вам сойдет любая речка. Однако за трофейной рыбалкой, да и вообще за рыбой принято ездить далеко — в Астрахань. А это, на минуточку, целая войсковая операция. Нужно подготовить машину, обзавестись прицепом, генератором, морозилкой — и это помимо дорогостоящего инвентаря.

В общем, отнюдь не дешевое увлечение получается. К тому же, если едешь в Астрахань, еще и не особо приятное. Не согласны? Давайте разберемся.

  • Фото: АвтоВзгляд
  • Фото: АвтоВзгляд

Во-первых, дороги. Их в регионе — нет! Во-вторых, жара. Да, в Астрахани очень жарко даже под занавес сезона. 40 градусов — норма. Соответственно, с собой нужно везти не только все вышеперечисленное, но и приличные запасы воды.

Да, можно снять домик или место на территории рыболовной базы, чтобы пользоваться всеми благами цивилизации. Однако за рыбой все равно придется ездить — а это подразумевает наличие лодки и мотора, либо определенного количества денег, чтобы оплачивать услуги лодочников, готовых вас забросить на рыбное место. Но к чему такие сложности, когда в том же Ростове-на-Дону все есть буквально в шаговой доступности, просто нужно знать места. Тем более, что с дорогами тут проблем нет, как, впрочем, и пекло с восходом бархатного сезона уже не напрягает.

Фото: АвтоВзгляд

Если ехать вдоль правого берега Дона в сторону Азовского моря, то можно найти массу мест, где можно встать с палаточкой, лодкой и снастями. Сазан, толстолобик, буффало, карп, карась, донская селедка, лещ, рак — что еще нужно для счастья? Если хочется отдыха более дикого, то добро пожаловать на донские ерики, которых здесь великое множество.

В тени камыша можно разбить хороший лагерь, от которого до цивилизации, что называется, рукой подать. То есть всегда можно пополнить запасы воды и фруктов. И рыбы на ериках в разы больше.

Впрочем, главный плюс ростовской рыбалки — отсутствие мошки, которая в Астраханской области нивелирует все плюсы от рыбалки, давая возможность рыбакам пользоваться благами региона исключительно в определенный период лета. В Ростове же рыбалка круглогодичная и круглосуточная, и в этом преимущества региона. Ну а комары — они и в Африке комары. К тому же, если приезжать сюда в конце лета, то, скорее всего, вы их и не увидите.

  • Фото: АвтоВзгляд
  • Фото: АвтоВзгляд
Экономичный мотор Mitsubishi ASX обладает завидной динамикой, а подвеска - отменными ездовыми повадками.
Фото: АвтоВзгляд

Но главное, что нет никакого смысла платить за рыбалку, хотя и платных прудов в Ростове-на-Дону хватает. Достаточно иметь полноприводный кроссовер, желание, и инвентарь, и добраться до места лова не составит труда.

Например, песчаный проселок, ведущий к одной из проток, наш Mitsubishi ASX преодолел играючи. Впрочем, превентивно для большей надежности при съезде на мягкий грунт я заблокировал муфту. В этом режиме трансмиссия лучше, а главное, эффективнее отрабатывает сыпучие нестабильные дорожные покрытия.

В здешних местах можно за пару часов натаскать из реки под сотню карпов разных размеров. Клюет практически на все: от червя до кукурузы.
Фото: АвтоВзгляд

Пригодится здесь и высокий дорожный просвет. У двухлитрового ASX он составляет 215 мм, что вкупе с короткими свесами и углом атаки в 20,9 градусов позволяет легко форсировать бугристую, неоднородную по рельефу местность.

Объем багажного отсека Mitsubishi ASX составляет 384 литра: вы только представьте, сколько сюда можно погрузить раков и рыбы, да еще и вместе с коптильней.

В общем, отдых на Дону будет ничуть не хуже, а даже лучше, чем в Астрахани. К тому же, здесь хотя бы иногда случаются дожди, даря возможность вздохнуть свежим воздухом.

бездорожье, кроссоверы, автопутешествие, дорога, трасса
24 августа 2021
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