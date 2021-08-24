Почему на рыбалку лучше ехать не в Астрахань, а в Ростов-на-Дону

Если вы настоящий рыболов, то, скорее всего, для успешного улова вам сойдет любая речка. Однако за трофейной рыбалкой, да и вообще за рыбой принято ездить далеко — в Астрахань. А это, на минуточку, целая войсковая операция. Нужно подготовить машину, обзавестись прицепом, генератором, морозилкой — и это помимо дорогостоящего инвентаря.
В общем, отнюдь не дешевое увлечение получается. К тому же, если едешь в Астрахань, еще и не особо приятное. Не согласны? Давайте разберемся.
Во-первых, дороги. Их в регионе — нет! Во-вторых, жара. Да, в Астрахани очень жарко даже под занавес сезона. 40 градусов — норма. Соответственно, с собой нужно везти не только все вышеперечисленное, но и приличные запасы воды.
Да, можно снять домик или место на территории рыболовной базы, чтобы пользоваться всеми благами цивилизации. Однако за рыбой все равно придется ездить — а это подразумевает наличие лодки и мотора, либо определенного количества денег, чтобы оплачивать услуги лодочников, готовых вас забросить на рыбное место. Но к чему такие сложности, когда в том же Ростове-на-Дону все есть буквально в шаговой доступности, просто нужно знать места. Тем более, что с дорогами тут проблем нет, как, впрочем, и пекло с восходом бархатного сезона уже не напрягает.
Если ехать вдоль правого берега Дона в сторону Азовского моря, то можно найти массу мест, где можно встать с палаточкой, лодкой и снастями. Сазан, толстолобик, буффало, карп, карась, донская селедка, лещ, рак — что еще нужно для счастья? Если хочется отдыха более дикого, то добро пожаловать на донские ерики, которых здесь великое множество.
В тени камыша можно разбить хороший лагерь, от которого до цивилизации, что называется, рукой подать. То есть всегда можно пополнить запасы воды и фруктов. И рыбы на ериках в разы больше.
Впрочем, главный плюс ростовской рыбалки — отсутствие мошки, которая в Астраханской области нивелирует все плюсы от рыбалки, давая возможность рыбакам пользоваться благами региона исключительно в определенный период лета. В Ростове же рыбалка круглогодичная и круглосуточная, и в этом преимущества региона. Ну а комары — они и в Африке комары. К тому же, если приезжать сюда в конце лета, то, скорее всего, вы их и не увидите.
Но главное, что нет никакого смысла платить за рыбалку, хотя и платных прудов в Ростове-на-Дону хватает. Достаточно иметь полноприводный кроссовер, желание, и инвентарь, и добраться до места лова не составит труда.
Например, песчаный проселок, ведущий к одной из проток, наш Mitsubishi ASX преодолел играючи. Впрочем, превентивно для большей надежности при съезде на мягкий грунт я заблокировал муфту. В этом режиме трансмиссия лучше, а главное, эффективнее отрабатывает сыпучие нестабильные дорожные покрытия.
Пригодится здесь и высокий дорожный просвет. У двухлитрового ASX он составляет 215 мм, что вкупе с короткими свесами и углом атаки в 20,9 градусов позволяет легко форсировать бугристую, неоднородную по рельефу местность.
Объем багажного отсека Mitsubishi ASX составляет 384 литра: вы только представьте, сколько сюда можно погрузить раков и рыбы, да еще и вместе с коптильней.
В общем, отдых на Дону будет ничуть не хуже, а даже лучше, чем в Астрахани. К тому же, здесь хотя бы иногда случаются дожди, даря возможность вздохнуть свежим воздухом.