Забудем про Сочи: что посмотреть в автопутешествии по Кавказу за 10 дней

За рулем нового Mitsubishi Pajero Sport получается расслабиться — адаптивный круиз-контроль отлично держит дистанцию до впереди идущей машины, а 8-ступенчатый «автомат» помогает не перекручивать мотор. В неспешном режиме расход 2,5-литрового дизеля не превышает 9 литров, что неплохо для здоровенного внедорожника.
Первая остановка — на границе Краснодарского края со Ставропольем, где сохранились остатки Армавир-Туапсинской железной дороги. Построили ее перед самой революцией, которую дорога не пережила. А вот остатки величественных мостов, в одночасье ставших никому не нужными, в местных степях сохранились и до сих пор впечатляют.
Следом я собирался посетить обсерваторию в Архызе, но не успел, попасть туда можно было лишь следующим утром. Увы, ночевка в горах оказалась бессмысленной — дорогу наверх завалило камнями, а прогнозов по ее расчистке «тыкающий» охранник на КПП давать не решился.
Зато у меня получилось добраться до другой достопримечательности Карачаево-Черкессии — крупнейшего в мире радиотелескопа РАТАН-600. Цифра в названии — диаметр круглого сооружения. Снизу оно больше похоже на странный забор, а вот с высоты птичьего полета масштаб этой штуковины действительно впечатляет.
С Кабардино-Балкарией не задалось — зимой здесь разгар лыжного сезона, который приносит пробки. Дорога по Баксанскому ущелью красива, но явно не стоила того, чтобы упереться в плотный снегопад, лишивший меня надежды увидеть Эльбрус. Зато получилось посмотреть на автомобильный фуникулер, поднимающий машины на гору.
В Северной Осетии я отправился смотреть Город Мертвых. Так здесь называют древние саркофаги, похожие на маленькие домики, внутри которых лежат человеческие кости — звучит мрачновато, но выглядит это место довольно привлекательно и аппетита у многочисленных туристов не отбивает.
Куда мрачнее выглядит Кармадонское ущелье, унесшее жизнь Сергея Бодрова. Сейчас здесь во всю строят дорогу, но путь вдоль горной реки в узкой щелке между высоченных отвесных скал сложно назвать уютным. К слову, на пути есть несколько максимально мрачных тоннелей, вход в которые завален.
Полная противоположность — Ингушетия, на въезде в которую почему-то стоит КПП с полицейскими, переписывающими паспортные данные в тетрадку. Здесь и потрясающей красоты серпантин, петляющий вдоль обрыва, и старинный город башен Эрзи. Выглядит он так, будто декорация к фильму Властелин колец, да и пейзажи вокруг подходящие. Захватывающая красота!
А вот Чечня удивила другим — республика порадовала идеальным асфальтом и чистотой. Соотечественники, особенно отслужившие в армии, знают, как у нас любят готовиться к приезду высокого начальства, приводя в порядок все, что может попасть на глаза и щедро окрашивая газоны зеленой краской.
Так вот Грозный выглядит именно так: начищенным, неестественно аккуратным и причесанным, разве что газоны здесь зеленеют без всякой краски — несмотря на январь, на улице уверенный «плюс». Впрочем, местные девушки, научившиеся сочетать хиджабы с косухами, и реклама курсов бариста, лучше всего доказывают, что жизнь тут бьет ключом.
И все же, покорил меня именно Дагестан. Он не такой аккуратный, хороший асфальт встречается реже, чем поля, заваленные пластиковым мусором, но какой-то более живой. Не пытайтесь найти сетевые АЗС — максимум, на что можно рассчитывать, это заправки «Ростнефть», «Росснефть» и «Госнефть».
Хотя заправщики, часто не принимающие карты, честно говорят, можно ли заливать их солярку во что-то, кроме КамАЗа. Но все же, хороший «дизель» здесь в меньшем почете, чем бензин или газ. 90% автопарка — «лады» всех мастей, а для добившихся успеха — свежие «кэмри» и «двухсотки». Другие марки встречаются не часто.
Впрочем, движение довольно демократичное — по «встречке» и по встречной же обочине ездят все так же, как и разворачиваются через сплошную. И все же, большой черный джип в этих широтах имеет приоритета больше, чем «скорая» с сиреной. За рулем Mitsubishi Pajero Sport тут чувствуешь себя солидным, уважаемым человеком.
Не важно, рубишься ли ты в сумасшедшем и хаотичном трафике Махачкалы, или штурмуешь горы — везде одинаково хорошо. К слову, именно дагестанские горы поразили своей красотой — здесь есть и ровные шоссе, и, часто идущие параллельно, сумасшедшей красоты грунтовки, извивающиеся вдоль обрывов и горных вершин.
Здесь почти нет трафика, а виды и повороты захватывают дух. Сильнее всего впечатлила дорога между селами Аркас и Аракани, половину которой ползешь по «тещиным языкам» в гору, а вторую половину — скатываешься вниз, боясь перегреть тормоза. К слову, часть перевала была покрыта снегом, так что Super Select, позволявший включать полный привод на ходу, оказался как нельзя кстати.
Помимо перевала, в Дагестане мне запомнились водопад Тобот и экраноплан «Лунь», стоящий на берегу близ Дербента. Достопримечательностей здесь столько, что в пору планировать отдельное путешествие, чтобы увидеть все. Но и без них сюда хочется вернуться снова, а может и сразу записаться в дагестанцы, очень уж мне понравились эти края!