Забудем про Сочи: что посмотреть в автопутешествии по Кавказу за 10 дней

За рулем нового Mitsubishi Pajero Sport получается расслабиться — адаптивный круиз-контроль отлично держит дистанцию до впереди идущей машины, а 8-ступенчатый «автомат» помогает не перекручивать мотор. В неспешном режиме расход 2,5-литрового дизеля не превышает 9 литров, что неплохо для здоровенного внедорожника.

Первая остановка — на границе Краснодарского края со Ставропольем, где сохранились остатки Армавир-Туапсинской железной дороги. Построили ее перед самой революцией, которую дорога не пережила. А вот остатки величественных мостов, в одночасье ставших никому не нужными, в местных степях сохранились и до сих пор впечатляют.

Следом я собирался посетить обсерваторию в Архызе, но не успел, попасть туда можно было лишь следующим утром. Увы, ночевка в горах оказалась бессмысленной — дорогу наверх завалило камнями, а прогнозов по ее расчистке «тыкающий» охранник на КПП давать не решился.