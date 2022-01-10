Ужасы и прелести Киргизии: итоги милой, но опасной экспедиции на Renault Duster

Четыре часа в небе, и мы в солнечном Бишкеке, который зимой встречает едким запахом каменного угля, используемого, в отсутствии развитой газотранспортной системы (та, что имеется досталась Газпрому, как долги за символический рубль, и пока в зародышевом состоянии), большинством населения страны, и смогом. В отличие от газа, уголь в стране есть. Добывают его открытым способом в нескольких регионах. Да и продают так же — в открытую — у дороги, мешками и «КАМАЗами». Собственно, поэтому и обочины в пригороде чернющие от угольной пыли.
Но если угольный цвет обочины въездов и выездов столицы Кыргызстана выглядят так себе, то черный цвет 16-дюймовых дисков нашего Renault Duster в комплектации Edition One напротив — придает внешности кроссовера брутальности. Ну и, опять же, угольный налет на них не так явно заметен.
Отправной точкой нашей экспедиции стала башня Бурана, расположенная в старинном городе Баласагун, столице первой тюркской мусульманской династии караханидов. К слову, это одна из немногих старинных построек в Кыргызстане. И тому есть совершенно логичное объяснение.
Кочевому народу оседлая жизнь городов не подходила ни тогда, ни сейчас. А значит, и прирастать корнями к одной территории не было никакого практического смысла, а равно и что-либо строить из капитального. Чтобы выжить, люди разводили скот, который, в свою очередь, нужно пасти. Вот так и меняли древние киргизы место жительства от пастбища к пастбищу.
И тем не менее караханиды решили обжить участок Чуйской долины, расположенной на Великом Шелковом пути — еще бы, глупо было бы упускать выгоду. А башня Бурана есть ни что иное, как остатки минарета при царском дворце, высота которого, по некоторым оценкам, в те времена составляла порядка 45 метров.
Сейчас высота башни не более 25 метров. Она имеет не только почтенный возраст (Бурана была построена в 10—11 веках), но и пережила сильное землетрясение. Внутри башня не полая, а ее фундамент уходит глубоко в землю. Через всю башню проходит узкий лаз, ведущий на верхнюю площадку, с которой открывается живописный вид на долину, горы, экспозицию надгробных камней, называемых балбалами и жерновов для переработки пшеницы в муку, а также курганы, скрывающие развалины других построек древней столицы.
Duster с турбомотором и вариатором стал отличным спутником в первой части нашего путешествия. Комфортная подвеска, шустрая пара коробка-двигатель, полный привод, явно подросшая шумоизоляция и целый ряд теплых опций, начиная от дистанционного пуска двигателя и заканчивая всевозможными подогревами, сделали его более удобным в подобных путешествиях.
Кроссовер не пасовал на свежевыстроенной китайцами трассе (кстати, дороги все бесплатные, за исключением трассы Бишкек-Ош), ведущей к жемчужине Кыргызстана — озеру Иссык-Куль, позволяя без труда обгонять более объемистые «тойоты», которых здесь большинство. А его ярко-оранжевый цвет вносил настроение в однородный поток японского автопрома преимущественно серого цвета. Нас с интересом разглядывали, нам махали, нас фотографировали.
Кстати, фотографировали нас на пути следования не только водители и пешеходы, но и местные «гаишники». Ненаказуемый порог в Кыргызстане ограничен 10 км/ч. Превышение от 10 до 20 км/ч — стоит 1000 сом или 1000 рублей, кому как удобнее. Если скорость оказалась выше обозначенной знаком на 20—40 км/ч — штраф 3000 сом. Еще выше — 5000 сом. Могут оштрафовать и за проезд на желтый сигнал светофора. Ну и продувают, конечно же, всех без разбора. Причем, порой, дуть просят во что-то непонятное и бумажное, вынутое чуть ли не из кармана брюк. При том с важным видом заявляют, что результат печальный и, что самое смешное, у всех одинаковый — 0,88 промилле.
Впрочем, как и наши «гайцы», местные, когда чувствуют, что развод не прокатил, ехать на медосвидетельствование по настоянию водителя отказываются, и отпускают. Да и все штрафы можно оплатить на месте, сократив приговор раз в десять.
За обсуждением местного колорита и особенностей мы незаметно докатились до Григорьевского ущелья или Чон Ак-Суу, предусмотрительно поменявшись на обеде автомобилем с коллегами, выбрав версию с механической коробкой передач.
Ущелье роскошно в своей красоте. Извилистая дорога, проложенная у подножия высоких гор то повторяет изгиб реки, то вплетается в нее, то снова вторит руслу. При этом за всяким поворотом ущелье открывается туристу с новой, необычной стороны. Вот огромные валуны, когда-то давно сорвавшиеся на дорогу. Здесь возросшая маневренность «Дастера» пришлась весьма кстати, помогая уворачиваться от хаотично образовавшихся препятствий. Вот склонившаяся над речкой высоченная и пахучая Тянь-Шанская ель. Здесь скалы вплотную приблизились к реке, существенно сузив дорогу.
А в этом месте, напротив, отступили, дав бурной воде, берущей свое начало высоко в горах, разлиться на всю ширину ущелья. Собственно, в одном из таких разливов нам и пришлось отступиться от идеи проехать Чон Ак-Суу до конца. Все дело в том, что там, где раньше мы бы без проблем проскочили по воде, неравномерно встал лед, и был риск повиснуть на «брюхе». А потому, попробовав малым ходом проскочить, благо первая передача «Дастера» сродни понижающей, а затем, посмотрев, как тот же участок не осилила егерская «буханка», мы развернулись, и устремились в сторону гостиницы. Конечно же, с желанием вернуться сюда снова, и таки проехать маршрут до конца.
Выйдя на берег Иссык-Куля, сложно поверить, что это озеро. Огромные волны в шторм, гигантские расстояния, глубина до семисот метров и полное отсутствие льда — я бы, скорее, назвал это маленьким морем. Тем более, что и вода в озере далеко не пресная, а ее минерализация составляет порядка 6%. Иными словами, если хлебнуть водицы из озера, то можно ощутить ее солоноватый привкус, который пропадает только лишь на глубине немногим выше 120 метров. Ну, чем не море? Ну и естественно летом сюда стремятся потоки туристов, увеличивая численность жителей прибрежных городков в несколько раз.
В то время, как западная часть Иссык-Куля почти без снега, восток озера обильно им укрыт. Здесь же находится и основной киргизский горнолыжный курорт на Тань-Шане под названием Каракол. Примечательно, что в отличии от сочинских склонов ценник тут вполне демократичный, как на проживание, так и на скипасы. А природа — удивительна и прекрасна. Температура днем не падает ниже −5 градусов. А трасс хватит на разные уровни подготовки лыжников и сноубордистов.
Впрочем, наш путь пролегал мимо курортов зимних видов спорта. Мы спешили почтить память великого русского путешественника Н. М. Пржевальского, который, по его собственному завещанию был похоронен в девяти километрах от Каракола, вблизи поселка Пристань-Пржевальск на высоком берегу Иссык-Куля.
Музей жив благодаря энтузиазму его работников, которые, впрочем, рассказали нам, что посещаемость в сезон у музея высокая. Здесь можно много узнать о жизни великого путешественника и увидеть его личные вещи. Также в экспозиции музея представлены чучела некоторых животных, которые были привезены самим Пржевальским из дальних походов, включая ту самую лошадь. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что музей в довольно печальном состоянии. А потому было вдвойне приятнее приехать и поддержать его хранителей в межсезонье. Ну и поклониться могиле Николая Михайловича, конечно же.
Следующая точка нашего маршрута — каньон «Сказка». Путь от музея до каньона пролегает по живописным заснеженным плато, низкорослым кыргызским деревушкам с детворой, гордо раскатывающей на собственных осликах, и прибрежным витиеватым серпантинам. На этот раз мы выбрали дизельную версию Renault Duster на механике.
В отличие от турбомотора, дизелек заметно спокойнее. Здесь чаще приходится работать рычагом коробки, более тщательно подбирая передачи на разнокалиберном рельефе. Впрочем, десяток километров дорог, и дискомфорта, как не бывало. А вот с климатической системой пришлось повозится. Дизельный Duster ожидаемо оказался холоднее бензинового. При комфортных 22 градусах у нас с коллегой стали подмерзать ноги. Пришлось существенно увеличить температуру, и в ручном режиме указать климат-контролю куда стоит дуть больше.
Каньон «Сказка» встречает пейзажами красной планеты. Случись здесь снимать фильм про путешествие на марс, то местные горы различных форм и размеров стали бы лучшими декорациями. Пробродить в лабиринте глиняно-каменистых гребней и хребтов легко можно пару часов. Главное, следовать обозначенному маршруту, а то можно и заблудиться.
Наше путешествие Duster Experience по Кыргызстану пролетело незаметно. Так, например, помимо прочего, в нем было и знакомство с ремеслом валяния традиционных киргизских ковров.
И знакомство с национальными конными видами спорта, столь популярными среди местной молодежи. И живописные горные перевалы с пастбищами, на которых можно встретить не только коров, овец, лошадей, но и яков, выращиваемых местными пастухами с целью добычи шерсти и мяса.
И еще один живописный каньон, оканчивающийся длинным песчаным пляжем на Иссык-Куле, который, к тому же, славен своими закатами. И, конечно же, яркий и шумный Бишкек. Однако это лишь треть всех активностей и достопримечательностей, которые обязательно стоит посетить в Кыргызстане.
Определенно, эта небольшая страна оставила очень приятное послевкусие. Люди, природа, кухня, традиции, особенности и колорит различных ее регионов — все это обязательно стоит «пощупать» и попробовать.