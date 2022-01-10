Ужасы и прелести Киргизии: итоги милой, но опасной экспедиции на Renault Duster

Четыре часа в небе, и мы в солнечном Бишкеке, который зимой встречает едким запахом каменного угля, используемого, в отсутствии развитой газотранспортной системы (та, что имеется досталась Газпрому, как долги за символический рубль, и пока в зародышевом состоянии), большинством населения страны, и смогом. В отличие от газа, уголь в стране есть. Добывают его открытым способом в нескольких регионах. Да и продают так же — в открытую — у дороги, мешками и «КАМАЗами». Собственно, поэтому и обочины в пригороде чернющие от угольной пыли.

Но если угольный цвет обочины въездов и выездов столицы Кыргызстана выглядят так себе, то черный цвет 16-дюймовых дисков нашего Renault Duster в комплектации Edition One напротив — придает внешности кроссовера брутальности. Ну и, опять же, угольный налет на них не так явно заметен.

Отправной точкой нашей экспедиции стала башня Бурана, расположенная в старинном городе Баласагун, столице первой тюркской мусульманской династии караханидов. К слову, это одна из немногих старинных построек в Кыргызстане. И тому есть совершенно логичное объяснение.

Кочевому народу оседлая жизнь городов не подходила ни тогда, ни сейчас. А значит, и прирастать корнями к одной территории не было никакого практического смысла, а равно и что-либо строить из капитального. Чтобы выжить, люди разводили скот, который, в свою очередь, нужно пасти. Вот так и меняли древние киргизы место жительства от пастбища к пастбищу.

И тем не менее караханиды решили обжить участок Чуйской долины, расположенной на Великом Шелковом пути — еще бы, глупо было бы упускать выгоду. А башня Бурана есть ни что иное, как остатки минарета при царском дворце, высота которого, по некоторым оценкам, в те времена составляла порядка 45 метров.