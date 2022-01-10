Ужасы и прелести Киргизии: итоги милой, но опасной экспедиции на Renault Duster

Фото: АвтоВзгляд
На первый взгляд, Кыргызстан кажется одной из неизведанных туристом стран. Периферия некогда бывшей огромной распавшейся страны, до которой из Европейской части России не добраться за копейки даже своим ходом, пугает своей неизвестностью. Действительно, а вдруг не близкая и дорогая дорога себя не оправдает? Ведь непонятно, что здесь с едой, транспортом. Какие развлечения? В конце концов, как местное население относится к туристам? И даже в век Интернета сомнения заставляют колебаться. Впрочем, портал «АвтоВзгляд» никогда и ничего не останавливало. Мы с радостью отправились в Киргизию, оседлав Renault Duster. И не пожалели…
Денис Филатов

Четыре часа в небе, и мы в солнечном Бишкеке, который зимой встречает едким запахом каменного угля, используемого, в отсутствии развитой газотранспортной системы (та, что имеется досталась Газпрому, как долги за символический рубль, и пока в зародышевом состоянии), большинством населения страны, и смогом. В отличие от газа, уголь в стране есть. Добывают его открытым способом в нескольких регионах. Да и продают так же — в открытую — у дороги, мешками и «КАМАЗами». Собственно, поэтому и обочины в пригороде чернющие от угольной пыли.

Но если угольный цвет обочины въездов и выездов столицы Кыргызстана выглядят так себе, то черный цвет 16-дюймовых дисков нашего Renault Duster в комплектации Edition One напротив — придает внешности кроссовера брутальности. Ну и, опять же, угольный налет на них не так явно заметен.

Отправной точкой нашей экспедиции стала башня Бурана, расположенная в старинном городе Баласагун, столице первой тюркской мусульманской династии караханидов. К слову, это одна из немногих старинных построек в Кыргызстане. И тому есть совершенно логичное объяснение.

Кочевому народу оседлая жизнь городов не подходила ни тогда, ни сейчас. А значит, и прирастать корнями к одной территории не было никакого практического смысла, а равно и что-либо строить из капитального. Чтобы выжить, люди разводили скот, который, в свою очередь, нужно пасти. Вот так и меняли древние киргизы место жительства от пастбища к пастбищу.

И тем не менее караханиды решили обжить участок Чуйской долины, расположенной на Великом Шелковом пути — еще бы, глупо было бы упускать выгоду. А башня Бурана есть ни что иное, как остатки минарета при царском дворце, высота которого, по некоторым оценкам, в те времена составляла порядка 45 метров.

Фото: АвтоВзгляд

Сейчас высота башни не более 25 метров. Она имеет не только почтенный возраст (Бурана была построена в 10—11 веках), но и пережила сильное землетрясение. Внутри башня не полая, а ее фундамент уходит глубоко в землю. Через всю башню проходит узкий лаз, ведущий на верхнюю площадку, с которой открывается живописный вид на долину, горы, экспозицию надгробных камней, называемых балбалами и жерновов для переработки пшеницы в муку, а также курганы, скрывающие развалины других построек древней столицы.

Duster с турбомотором и вариатором стал отличным спутником в первой части нашего путешествия. Комфортная подвеска, шустрая пара коробка-двигатель, полный привод, явно подросшая шумоизоляция и целый ряд теплых опций, начиная от дистанционного пуска двигателя и заканчивая всевозможными подогревами, сделали его более удобным в подобных путешествиях.

Кроссовер не пасовал на свежевыстроенной китайцами трассе (кстати, дороги все бесплатные, за исключением трассы Бишкек-Ош), ведущей к жемчужине Кыргызстана — озеру Иссык-Куль, позволяя без труда обгонять более объемистые «тойоты», которых здесь большинство. А его ярко-оранжевый цвет вносил настроение в однородный поток японского автопрома преимущественно серого цвета. Нас с интересом разглядывали, нам махали, нас фотографировали.

Фото: АвтоВзгляд

Кстати, фотографировали нас на пути следования не только водители и пешеходы, но и местные «гаишники». Ненаказуемый порог в Кыргызстане ограничен 10 км/ч. Превышение от 10 до 20 км/ч — стоит 1000 сом или 1000 рублей, кому как удобнее. Если скорость оказалась выше обозначенной знаком на 20—40 км/ч — штраф 3000 сом. Еще выше — 5000 сом. Могут оштрафовать и за проезд на желтый сигнал светофора. Ну и продувают, конечно же, всех без разбора. Причем, порой, дуть просят во что-то непонятное и бумажное, вынутое чуть ли не из кармана брюк. При том с важным видом заявляют, что результат печальный и, что самое смешное, у всех одинаковый — 0,88 промилле.

Впрочем, как и наши «гайцы», местные, когда чувствуют, что развод не прокатил, ехать на медосвидетельствование по настоянию водителя отказываются, и отпускают. Да и все штрафы можно оплатить на месте, сократив приговор раз в десять.

За обсуждением местного колорита и особенностей мы незаметно докатились до Григорьевского ущелья или Чон Ак-Суу, предусмотрительно поменявшись на обеде автомобилем с коллегами, выбрав версию с механической коробкой передач.

Фото: АвтоВзгляд

Ущелье роскошно в своей красоте. Извилистая дорога, проложенная у подножия высоких гор то повторяет изгиб реки, то вплетается в нее, то снова вторит руслу. При этом за всяким поворотом ущелье открывается туристу с новой, необычной стороны. Вот огромные валуны, когда-то давно сорвавшиеся на дорогу. Здесь возросшая маневренность «Дастера» пришлась весьма кстати, помогая уворачиваться от хаотично образовавшихся препятствий. Вот склонившаяся над речкой высоченная и пахучая Тянь-Шанская ель. Здесь скалы вплотную приблизились к реке, существенно сузив дорогу.

А в этом месте, напротив, отступили, дав бурной воде, берущей свое начало высоко в горах, разлиться на всю ширину ущелья. Собственно, в одном из таких разливов нам и пришлось отступиться от идеи проехать Чон Ак-Суу до конца. Все дело в том, что там, где раньше мы бы без проблем проскочили по воде, неравномерно встал лед, и был риск повиснуть на «брюхе». А потому, попробовав малым ходом проскочить, благо первая передача «Дастера» сродни понижающей, а затем, посмотрев, как тот же участок не осилила егерская «буханка», мы развернулись, и устремились в сторону гостиницы. Конечно же, с желанием вернуться сюда снова, и таки проехать маршрут до конца.

Выйдя на берег Иссык-Куля, сложно поверить, что это озеро. Огромные волны в шторм, гигантские расстояния, глубина до семисот метров и полное отсутствие льда — я бы, скорее, назвал это маленьким морем. Тем более, что и вода в озере далеко не пресная, а ее минерализация составляет порядка 6%. Иными словами, если хлебнуть водицы из озера, то можно ощутить ее солоноватый привкус, который пропадает только лишь на глубине немногим выше 120 метров. Ну, чем не море? Ну и естественно летом сюда стремятся потоки туристов, увеличивая численность жителей прибрежных городков в несколько раз.

Фото: АвтоВзгляд

В то время, как западная часть Иссык-Куля почти без снега, восток озера обильно им укрыт. Здесь же находится и основной киргизский горнолыжный курорт на Тань-Шане под названием Каракол. Примечательно, что в отличии от сочинских склонов ценник тут вполне демократичный, как на проживание, так и на скипасы. А природа — удивительна и прекрасна. Температура днем не падает ниже −5 градусов. А трасс хватит на разные уровни подготовки лыжников и сноубордистов.

Впрочем, наш путь пролегал мимо курортов зимних видов спорта. Мы спешили почтить память великого русского путешественника Н. М. Пржевальского, который, по его собственному завещанию был похоронен в девяти километрах от Каракола, вблизи поселка Пристань-Пржевальск на высоком берегу Иссык-Куля.

Музей жив благодаря энтузиазму его работников, которые, впрочем, рассказали нам, что посещаемость в сезон у музея высокая. Здесь можно много узнать о жизни великого путешественника и увидеть его личные вещи. Также в экспозиции музея представлены чучела некоторых животных, которые были привезены самим Пржевальским из дальних походов, включая ту самую лошадь. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что музей в довольно печальном состоянии. А потому было вдвойне приятнее приехать и поддержать его хранителей в межсезонье. Ну и поклониться могиле Николая Михайловича, конечно же.

Следующая точка нашего маршрута — каньон «Сказка». Путь от музея до каньона пролегает по живописным заснеженным плато, низкорослым кыргызским деревушкам с детворой, гордо раскатывающей на собственных осликах, и прибрежным витиеватым серпантинам. На этот раз мы выбрали дизельную версию Renault Duster на механике.

Фото: АвтоВзгляд

В отличие от турбомотора, дизелек заметно спокойнее. Здесь чаще приходится работать рычагом коробки, более тщательно подбирая передачи на разнокалиберном рельефе. Впрочем, десяток километров дорог, и дискомфорта, как не бывало. А вот с климатической системой пришлось повозится. Дизельный Duster ожидаемо оказался холоднее бензинового. При комфортных 22 градусах у нас с коллегой стали подмерзать ноги. Пришлось существенно увеличить температуру, и в ручном режиме указать климат-контролю куда стоит дуть больше.

Каньон «Сказка» встречает пейзажами красной планеты. Случись здесь снимать фильм про путешествие на марс, то местные горы различных форм и размеров стали бы лучшими декорациями. Пробродить в лабиринте глиняно-каменистых гребней и хребтов легко можно пару часов. Главное, следовать обозначенному маршруту, а то можно и заблудиться.

Наше путешествие Duster Experience по Кыргызстану пролетело незаметно. Так, например, помимо прочего, в нем было и знакомство с ремеслом валяния традиционных киргизских ковров.

Фото: АвтоВзгляд

И знакомство с национальными конными видами спорта, столь популярными среди местной молодежи. И живописные горные перевалы с пастбищами, на которых можно встретить не только коров, овец, лошадей, но и яков, выращиваемых местными пастухами с целью добычи шерсти и мяса.

И еще один живописный каньон, оканчивающийся длинным песчаным пляжем на Иссык-Куле, который, к тому же, славен своими закатами. И, конечно же, яркий и шумный Бишкек. Однако это лишь треть всех активностей и достопримечательностей, которые обязательно стоит посетить в Кыргызстане.

Определенно, эта небольшая страна оставила очень приятное послевкусие. Люди, природа, кухня, традиции, особенности и колорит различных ее регионов — все это обязательно стоит «пощупать» и попробовать.

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10 января 2022
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