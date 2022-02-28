Прочь от безумного мира: духовное путешествие на новом Peugeot 3008

Выбрав этот вариант для семейного путешествия, мы не изменили моде наших классиков XIX века на все французское. Кроме эффектного внешнего «мейкапа» последнее обновление Peugeot 3008 слегка прошлось по его апартаментом. Причем все новшества еще больше адаптировали его под комфортабельную семейную колесницу для дальних вояжей.
Семейный ковчег
Водителю теперь удобнее в дороге общаться с медиасистемой, так как монитор увеличился по диагонали с восьми дюймов до десяти. К тому же, появилось новое безрамочное зеркало заднего вида. В дальнем путешествии очень кстати придется такой новый бонус, как адаптивный круиз-контроль способен самостоятельно возобновлять движение после полной остановки, если машина стояла не более трех секунд. Кстати, даже в условиях плохой видимости на шоссе адаптивный круиз-контроль работает, как часы.
Для пассажиров второго ряда здесь отдельный сюрприз, незаменимый в условиях путешествия — пара дополнительных разъемов USB. На этом косметический евроремонт в Peugeot 3008 исчерпывается. В остальном здесь все тот же бескомпромиссный хайтек Peugeot i-Cocpit с буйством асимметрии и ломаных линий.
250 русских верст
Во время путешествия в Калужскую провинцию весь этот яркий и нестандартный антураж в салоне ярко контрастировал с аскетичными зимними пейзажами за бортом. 170 километров по гладкому Киевскому автобану с платными участками проплывают на одном дыхании. Остальные 80 км местных дорог через поля, леса и деревушки вряд ли можно назвать серьезным испытанием для деликатной подвески городского кроссовера.
На ровном шоссе Peugeot 3008 демонстрирует великолепную плавность хода, траектория движения выдерживается стабильно, без подруливаний. На мелких огрехах асфальта амортизаторы вполне обходительны, а вот на кочках покруче и ямках поглубже «француз» хоть и заметно нервничает, но для пассажиров это не сособо критично.
Кстати, еще один плюс «француза» — багажник с приличным для класса размером в 591 л. При разложенных креслах он увеличивается до 1670 л — для настоящих туристов в самый раз.
Оптинские старцы
А теперь о цели путешествия. Монастырь Оптина пустынь прославился в середине XIX века, благодаря своим старцам. К этим пожилым монахам, умудренным опытом суровой и аскетичной жизни, стекались верующие всех возрастов и сословий с самых разных уголков России. Цель — получить духовное руководство, мудрый совет и поддержку в непростых жизненных ситуациях.
Сохранилась масса свидетельств о прозорливости оптинских старцев. Так что не случайно в их тесные келии всегда выстраивались огромные очереди паломников. На сегодня эти старцы канонизированы церковью в лике святых, и их мощи хранятся в монастыре.
Сейчас в Оптиной пустыни если и живут подобные стяжатели духа, то их единицы. Но в миру, среди широких масс, они особо неизвестны, поэтому такого массового паломничества, как раньше, конкретно к ним не наблюдается. Зато к святыням монастыря — мощам оптинских старцев, чудотворным иконам и другим реликвиям — сюда приезжает огромное количество паломников и туристов. Да и общение с местными монахами, живущими здесь традиционно строгим уставом, многим приезжим идет на пользу.
А что касается нашего «француза», то ему совсем чужды такие понятия, как строгость и аскетичность. Скорее наоборот: в богатой комплектации он оснащен таким излишеством, как 8-точечный массажер в передних креслах. Ну, и полноценный пакет систем активной безопасности на совесть позаботится, чтобы вы благополучно добрались куда надо в любую погоду и при любых дорожных условиях.
Паломнический центр
Раньше слово «пустынь» означало глухое, незаселенное место вдали от людской суеты. Сейчас Оптина пустынь совсем не соответствует своему названию. В каждые выходные и большие церковные праздники монастырь наводняют толпы туристов. Храмы во время богослужений набиваются до отказа.
Впрочем, это никак не умаляет какой-то таинственной и торжественной атмосферы этого места. Воцерковленные люди называют это «благодатью», но даже многие неверующие туристы говорят, что чувствуют здесь «особую энергетику».
Даже если кто-то не почувствует никакого сверхъестественного дуновения, то ценители старинного зодчества могут полюбоваться яркой архитектурой местной исторической застройки, восстановленной в 1990-ых в прежнем виде. Любители музыки насладятся духовными песнопениями в необычной манере исполнения оптинскими монахами.
Да и простая пешая прогулка вокруг обители позволит насладится живописными окрестными пейзажами (монастырь стоит на горе) и оглушительной тишиной, непривычной для городского уха. И, конечно, вся эта местность оживет и заиграет красками, если вам откроется ее история. А для этого стоит заранее заказать экскурсовода на официальном сайте монастыря.
Чистая экономия
Едва ли не самый главный подарок, который преподносит Peugeot 3008 заядлому путешественнику — это тандем 150-сильного турбодизеля 2,0 HDi и восьмиступенчатого «автомата». 5,5 л на 100 км — это, конечно, средний показатель расхода топлива по паспорту. Но и реальное положение дел — не более 6,8 л на «сотню» — для малогабаритного кроссовера выглядит соблазнительно. Особенно на фоне конкурентов.
Причем вялым «овощем» «француза» ну никак не назовешь. Динамики хватает за глаза, так что фуры на загородных трассах можно обгонять легко и уверенно. Да и управлять Peugeot 3008 — одно удовольствие: автомобиль ведет себя предсказуемо и рулится комфортно.
Продолжая тему комфорта, следует отметить, что, если вы отправляетесь в Оптину пустынь с ночевкой, то жилье в окрестностях Оптиной пустыни лучше арендовать заблаговременно. Возле монастыря расположен районный центр город Козельск — тот самый, что в XIII веке семь недель держал осаду ордынцев.
Номер со всеми удобствами для семейства из пяти человек обойдется от 4500 рублей. А средний счет за обед в местных кафе на двоих взрослых составляет 2000—2500 рублей.
Окрестности
Недалеко от Оптиной располагаются еще две интересные обители — Казанская пустынь в Шамордино и монастырь Спаса Нерукотворного в Клыково. Там обычно бывает гораздо меньше народа и находятся они в очень живописных местах. Так что, если отправитесь в Оптину, обязательно включите их в свою программу.
В окрестностях Козельска предостаточно грунтовых дорог. Но, съезжая по необходимости с асфальта, не следует забывать, что переднеприводный Peugeot 3008 хоть и располагает клиренсом в 220 мм, все же остается типичным городским кроссовером.
Путь лучше выбирать только через самое умеренное бездорожье. Здесь, возможно, отчасти и помогут режимы сцепления с дорожным покрытием Аdvanced Grip Control, но под этим подразумеваются различные настройки ESP. Систему полного привода это не заменит.
В итоге
Тем не менее, Peugeot 3008 вполне заслуживает статуса комфортного семейного автомобиля. В пользу этого говорят богатое оснащение, уютные и практичные апартаменты, адекватное управление; вместительный багажник и самое главное — крайне экономичный турбодизель.
Главное, чтобы никого не напугала цена за этого французского пижона. Версия с 2-литровым 150-сильным турбодизелем продается в двух модификациях по цене от 2 789 000 до 2 969 000 рублей. А цена трех бензиновых комплектаций варьируется от 2 359 000 до 2 819 000.