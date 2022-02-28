Прочь от безумного мира: духовное путешествие на новом Peugeot 3008

Выбрав этот вариант для семейного путешествия, мы не изменили моде наших классиков XIX века на все французское. Кроме эффектного внешнего «мейкапа» последнее обновление Peugeot 3008 слегка прошлось по его апартаментом. Причем все новшества еще больше адаптировали его под комфортабельную семейную колесницу для дальних вояжей.

Семейный ковчег

Водителю теперь удобнее в дороге общаться с медиасистемой, так как монитор увеличился по диагонали с восьми дюймов до десяти. К тому же, появилось новое безрамочное зеркало заднего вида. В дальнем путешествии очень кстати придется такой новый бонус, как адаптивный круиз-контроль способен самостоятельно возобновлять движение после полной остановки, если машина стояла не более трех секунд. Кстати, даже в условиях плохой видимости на шоссе адаптивный круиз-контроль работает, как часы.

Для пассажиров второго ряда здесь отдельный сюрприз, незаменимый в условиях путешествия — пара дополнительных разъемов USB. На этом косметический евроремонт в Peugeot 3008 исчерпывается. В остальном здесь все тот же бескомпромиссный хайтек Peugeot i-Cocpit с буйством асимметрии и ломаных линий.