Чудеса и страхи путешествия в Адыгею на автомобиле

В этот раз хочется чего-то не совсем стандартного — не моря, пляжа и горячей кукурузы, а какого-то уединения с природой и самим собой. А потому, в качестве точки назначения была выбрана Республика Адыгея. Не слишком культовое для отдыха у россиян место, хотя справедливости ради надо отметить, что жители близлежащих Ростовской области и Краснодарского края частенько бывают в республике. Оно и немудрено, ведь здесь есть и на что посмотреть, и чем себя развлечь. Тут тебе и рафтинг, и пещеры, и водопады, и термальные источники, и многодневные пешие туры по горам…

Пробки бывают не только из-под шампанского

Выходим на трассу «Дон» и едем по ней почти до Краснодара. В конце весны автомобилей на М4 еще не очень много, а потому традиционных для летних месяцев заторов, к счастью, не было. Впрочем, в Ростовской области идет довольно активный ремонт дороги и практически вся трасса имеет по одной полосе движения в каждую сторону. И если к началу июля дорожники не закончат работы (а судя по размаху и в пространстве и не очень большому количеству техники, предпосылок нет к этому никаких), то автопутешественники имеют все шансы торчать по 5—6 часов в беспросветных ростовских «пробках». Впрочем, кто каждый год мотается на моря, с перманентным ремонтом М4 уже смирились и многокилометровыми заторами их не напугать.