Чудеса и страхи путешествия в Адыгею на автомобиле

В этот раз хочется чего-то не совсем стандартного — не моря, пляжа и горячей кукурузы, а какого-то уединения с природой и самим собой. А потому, в качестве точки назначения была выбрана Республика Адыгея. Не слишком культовое для отдыха у россиян место, хотя справедливости ради надо отметить, что жители близлежащих Ростовской области и Краснодарского края частенько бывают в республике. Оно и немудрено, ведь здесь есть и на что посмотреть, и чем себя развлечь. Тут тебе и рафтинг, и пещеры, и водопады, и термальные источники, и многодневные пешие туры по горам…
Пробки бывают не только из-под шампанского
Выходим на трассу «Дон» и едем по ней почти до Краснодара. В конце весны автомобилей на М4 еще не очень много, а потому традиционных для летних месяцев заторов, к счастью, не было. Впрочем, в Ростовской области идет довольно активный ремонт дороги и практически вся трасса имеет по одной полосе движения в каждую сторону. И если к началу июля дорожники не закончат работы (а судя по размаху и в пространстве и не очень большому количеству техники, предпосылок нет к этому никаких), то автопутешественники имеют все шансы торчать по 5—6 часов в беспросветных ростовских «пробках». Впрочем, кто каждый год мотается на моря, с перманентным ремонтом М4 уже смирились и многокилометровыми заторами их не напугать.
Об инфрастуктуре «Дон» мы уже писали неоднократно, в целом, она сносная: есть и заправки, и зоны отдыха, и кафетерии и придорожные мотели. Кстати, о последних. Воистину поражают в них две вещи — сервис и цены. Это две настолько диаметрально противоположные сущности, что подчас диву даешься, как ночь в «транзитке» может стоить 4—5 тысяч рублей. При этом, если ты не нашел, где заночевать до 20 часов вечера, отыскать номер в более поздний час вообще не представляется возможным. Поэтому автопутешественникам совет один — искать ночлег поодаль от трассы в каких-нибудь более или менее крупных городах. Там и цены куда демократичнее, и уровень сервиса на пять голов выше.
Главное — кто в пути
В свой автовояж мы отправились на популярном японском кроссовере Nissan Qashqai, который славится проверенной опытом агрегатной базой и безукоризненными эксплуатационными характеристиками. Места — вагон, комфорт — на высоте, руль — удобный и плотный. Отдельного внимания заслуживает подвеска, способная переварить направления любой степени ужасности (если, конечно, это не лютое бездорожье). Все же это кроссовер, призванный доставлять приятные эмоции, а не желание бежать за трактором. Если по М4 он плывет над асфальтом, рассекая ветер, то по грунтовке стелить приходится с умом. Полный привод способен на многое, но, как мы уже сказали, не стоит переоценивать собственный потенциал. Вариатор отлично справляется с мощностью, не лишая «агрессии» 2-литровый движок, который, к тому же, не страдает повышенным аппетитом. Согласитесь: 8 литров — показатель крайне гуманный. В общем, едешь быстро, платишь — мало! Самое то в нынешних реалиях…
Городская тоска
…Не доезжая до кубанской столицы примерно сотню километров, ищем указатель на Майкоп. Скажу сразу, что в республиканской столице особоинтересного ничего нет. Разве что Соборная джума-мечеть заслуживает внимания. Пожалуй, это один из самых впечатляющих мусульманских храмов не только в Адыгеи, но всего Северного Кавказа. Ну, а если вы не любитель религиозной архитектуры, то других достопримечательностей в городе вы, в общем-то, и не найдете.
Биосферный путь
Пожалуй, самое культовое место, куда едут туристы — это Кавказский биосферный заповедник. В навигаторе можно вбить «плато Лаго-Наки» и несколько часов спустя вы приедете к шлагбауму заповедника. Отсюда, как правило, стартуют группы пеших туристов, которые отправляются в многодневные путешествия по горам. Природа здесь дивная, а воздух воистину целебный. Дорога, ведущая к биосферному заповеднику, вполне приличная, разве что последние 10 километров будто после коврового бомбометания. Если вы путешествуете на «пузотерке», то берегите не только пузо, но и подвеску с передним бампером — потерять и то и другое здесь проще простого. Но не в нашем случае — клиренс Nissan Qashqai составляет завидные 200 мм. Геометрия тоже располагает к покорению уголков, где умирают легковушки…
Грязные танцы
Будьте готовы, что прохватив по грунтовке автомобиль превратится в пыльно-грязевую субстанцию, а автомоек тут — раз-два и обчелся. Хорошо, что в багажнике у нас припасена мобильная мини-мойка Karcher K5 Compact, которая не отбирает много места в грузовом отсеке, в том числе благодаря специально интегрированной на корпусе нише для хранения аксессуаров и легкой фиксации намотанного шланга.
Заглянув к старому приятелю, проживающему в частном секторе, удалось за считанные 20 минут, пока жарился шашлык из молодого барашка, помыть Nissan Qashqai до лоска, будто он только что выехал из автосалона. Еще 10 минут ушли на ополаскивание соседского Infiniti QX70. В помощь — удобный телескопический «пистолет» и функция быстрого всасывания чистящего средства. Моторчик с водяным охлаждением не захлебывается, как это бывает с другими портативными комплексами, радуя стабильной производительностью. В общем, весьма практичный «аппарат». К тому же, пригодится не только в путешествии, но и на приусадебном участке. Скажем, избавить дорожку от сорняков или помыть фасад здания. Ну, а мы вновь отправляемся в путь…
Летние морозы
По дороге к заповеднику вы встретите пещеры, которые также рекомендуем посетить, особенно, если вы с детьми. Помните, что в пещерах всегда очень холодно и сыро, поэтому даже жарким летним днем не забудьте прихватить теплую одежду. Тем более, что дальше мы начнем подниматься вверх в горы…
По горам на «железке»
Еще одна крайне любопытная локация — железная дорога в хуторе Гуамка. Хоть и расположена она географически де-факто в Краснодарском крае, посещают ее, как правило, в рамках путешествия по Адыгее. Здесь по живописному ущелью проходит узкоколейная железная дорога. Стратегического значения сейчас она не имеет. Это чисто экскурсионный атракцион, проходящий вдоль гигантской расщелины между хребтами Гуама и Лаго-Наки. А вот в годы Второй Мировой войны по ней бойцам Красной Армии доставляли боеприпасы и провиант. Впрочем, появление «железки» связано отнюдь не с войной, а с необходимостью добычи древесины в далеких 30-х годах прошлого столетия.
Виды из вагонетки поезда здесь просто сумасшедшие! Огромные водопады, кипящая где-то внизу горная река, нависающие скалы и гроты… Прекрасное место, где можно провести целый день. Кстати, протяженность железнодорожного маршрута не очень большая — всего 2 километра. Но сойдя с тепловоза, путешествие можно продолжить пешком. Увы, дальше поезд не идет, поскольку пути в разное время были разрушены селевыми потоками или просто испортились от времени.
В общем, не поленитесь сюда добраться. Уверяем, вы не пожалеете. Главное, чтобы путешествию сопутствовали хорошее настроение, добрая компания и достойный автомобиль.