«Золото Кагана»-2020: опасные сражения по пути к Африке

Дорог практически не было — одни направления. Издалека астраханская степь кажется ровной как стол, но на самом деле она вся кочках. Так и называется такая местность — кочкарник. Лучше всего на такой трассе чувствуют себя грузовики — чем больше колеса, тем менее заметны ухабы. Неплохо идут мотовездеходы. Плохо приходится легковым машинам, квадроциклам и мотоциклам. Условия трассы видны на результатах — вперед вырываются грузовики, а легковые машины отстают.
Ко всему прочему, жуткая пыль и жара за 30 градусов. Не выдерживают ни люди, ни машины. Из гонки выбыли УАЗы. В одном из экипажей стало плохо пилоту — проехал всю трассу, смог довести машину до парк-сервиса, вышел и упал — перегрев. Увезли в больницу, об участии в гонке, понятное дело, и речи нет. И так, похоже, смог довести свою машину лишь «на самолюбии».
– День выдался на редкость наряженный, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. Адская, выбивающая душу, долбежка по кочкарнику. Хорошо, что на нашей «Газель Некст» установлена новая пружинная подвеска, облегчающая жизнь. И все равно нагрузка — колоссальная.
На третий день на маршруте наконец-то появились пески — знаменитые астраханские барханы «Большой брат» и «Африка». «Большой Брат» — самый высокий, метров 25 высотой. Но по площади уступает «Африке».
С этими гигантскими песочницами играется природа. Сдувает песок в степь, Большой брат уменьшается в размерах в два-три раза. На следующий год настрой природы меняется. Она полной ложкой насыпает тысячи кубометров мелкого, дисперсного песка, барханы разрастаются ввысь и вширь. По таким пескам корреспондент «АвтоВзгляда» передвигался на обычном полноприводном ГАЗ «Соболь». Барханы, конечно, не форсировали, но смогли оставить позади практически всех. Проходимость — исключительная.
Сперва пустыня кажется безжизненной, но затем замечаешь ящериц, следы змей и шакалов. От палящего зноя земноводные прячутся в песок. Кое-где видны норки или небольшие круги на песке — в этом месте явно кто-то зарылся. Выяснять, кто именно — желания не возникает.
– В моем активе было много пустынь — Гоби, Сахара, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. Но все равно сегодня в песках возникали сложности. В прошлом году мы были в Астрахани в конце апреля, а сейчас середина сентября. Песок совсем разный. Апрельский более влажный и плотный. Сейчас же он высушен и даже прожжен на солнце. Малейшая ошибка — и машина сразу же садится. В результате сегодня мы застревали три раза. Один раз проехали по лежащей лопате, так она сразу же ушла в песок на пол метра — пришлось ее отыскивать.
День сложный не только физически, но и интеллектуально. При движении по кочкарнику и пескам невозможно расслабиться ни на секунду. Обстановка постоянно меняется, а свои действия нужно рассчитывать на несколько ходов вперед. В общем, как в шахматах. Наша «Газель» прошла всю трассу без поломок, потеряли около 45 минут на выкапывания. Завтра постараемся наверстать.
Хотя для здешних песков 45 минут — не такая уж большая потеря. Капотный МАЗ под номером 306 завалился на бок, а поднять такую махину в вязком песке не так уж просто. Но все же удалось: вечером минские механики уже колдовали над машиной. Даже неубиваемые спортивные КАМАЗы ломаются — местные пески доконали многих.
– Особенно тяжело пришлось на кочкарнике, рассказывает пилот команды ГАЗ Рейд Спорт Михаил Шкляев. Наш ГАЗ «Садко Некст» выдержал. Движение по кочкарнику — это небольшая скорость и пиковые нагрузки на подвеску, до отбоя. Но все же я доволен — ехали хорошо, машина цела. Сейчас, вечером, нет никаких больших ремонтов, проходим обычное ТО. Во время карантина мы успели хорошо поработать над машинами — убрали недоделки. На мой ГАЗ «Садко Некст» установили новый двигатель ЯМЗ. Предыдущий заменили из профилактических соображений — он прошел в спортивном режиме 53 тысячи километров. Это сопоставимо с несколькими миллионами километров в обычном гражданском режиме. Запас прочности у мотора ЯМЗ оказался исключительный.
Пески прошли хорошо, на одной скорости со спортивными КАМАЗами. На кочкарнике и на грунтовке от них отстаем — другие габариты, мощность двигателя отличается в три раза. Все же наш ГАЗ «Садко» — обычный серийный автомобиль, немного доработанный. А там — специально созданный грузовой гоночный болид. Результатом доволен — мы на 16-й позиции в общем зачете из 60 участников.
Экипаж Александра Потапова и Олега Нежнова из команды «ГАЗ Рейд Спорт» прошел всю трассу без проблем.
— Мне нравится, как «Газель» идет по песку, рассказал пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Потапов. Даже по такому рыхлому, как здесь. Мы немного рискнули и не стали стравливать давление перед песками. Риск оказался оправдан, все удалось. В одном месте даже не застряли, а так, слегка уткнулись. Включили понижающую передачу и выехали. «Понижайку» использовал ради того, чтобы не насиловать сцепление. Кстати о сцеплении — у нас установлен новый керамический диск. Функционирует отлично. Даже застрявших товарищей дергали без последствий. Задача на следующий день — спокойно пройти трассу, без поломок и геройства. У нас уже очень хорошее время, и нужно просто сохранить то, что уже имеем.
Лучший результат дня показал экипаж команды «КАМАЗ Мастер» Андрея Каргинова. Экипаж его товарища по команде Дмитрия Сотникова, лидировавший ранее, пришел вторым, но все же сохранил лидерство в общем зачете. В абсолютном зачете (без грузовиков) лидирует экипаж Дениса Кротова и Дмитрия Циро на BMW X3. В R-классе доминирует команда «ГАЗ Рейд Спорт» — на 1-м месте экипаж Александра Потапова и Олега Нежнова, на втором — Евгений Суховенко и Кирилл Чапаев.
Финальный этап гонки — около трехсот километров кочкарника и песков. Все ли доберутся до финиша?