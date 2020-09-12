«Золото Кагана»-2020: опасные сражения по пути к Африке

​– В моем активе было много пустынь — Гоби, Сахара, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. Но все равно сегодня в песках возникали сложности. В прошлом году мы были в Астрахани в конце апреля, а сейчас середина сентября. Песок совсем разный. Апрельский более влажный и плотный. Сейчас же он высушен и даже прожжен на солнце. Малейшая ошибка — и машина сразу же садится. В результате сегодня мы застревали три раза. Один раз проехали по лежащей лопате, так она сразу же ушла в песок на пол метра — пришлось ее отыскивать.

День сложный не только физически, но и интеллектуально. При движении по кочкарнику и пескам невозможно расслабиться ни на секунду. Обстановка постоянно меняется, а свои действия нужно рассчитывать на несколько ходов вперед. В общем, как в шахматах. Наша «Газель» прошла всю трассу без поломок, потеряли около 45 минут на выкапывания. Завтра постараемся наверстать.

Хотя для здешних песков 45 минут — не такая уж большая потеря. Капотный МАЗ под номером 306 завалился на бок, а поднять такую махину в вязком песке не так уж просто. Но все же удалось: вечером минские механики уже колдовали над машиной. Даже неубиваемые спортивные КАМАЗы ломаются — местные пески доконали многих.