«Золото Кагана»-2020: опасные сражения по пути к Африке

Фото: АвтоВзгляд
Добраться до Африки не так уж сложно — всего в семидесяти километрах от Астрахани находится участок пустыни, именуемый Африкой. Эти пески преодолевали участники ралли «Золото Кагана». Причем третий день чемпионата России по ралли-рейдам выдался изнуряюще тяжелым. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, почему.

Дорог практически не было — одни направления. Издалека астраханская степь кажется ровной как стол, но на самом деле она вся кочках. Так и называется такая местность — кочкарник. Лучше всего на такой трассе чувствуют себя грузовики — чем больше колеса, тем менее заметны ухабы. Неплохо идут мотовездеходы. Плохо приходится легковым машинам, квадроциклам и мотоциклам. Условия трассы видны на результатах — вперед вырываются грузовики, а легковые машины отстают.

Ко всему прочему, жуткая пыль и жара за 30 градусов. Не выдерживают ни люди, ни машины. Из гонки выбыли УАЗы. В одном из экипажей стало плохо пилоту — проехал всю трассу, смог довести машину до парк-сервиса, вышел и упал — перегрев. Увезли в больницу, об участии в гонке, понятное дело, и речи нет. И так, похоже, смог довести свою машину лишь «на самолюбии».

Фото: АвтоВзгляд

​– День выдался на редкость наряженный, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. Адская, выбивающая душу, долбежка по кочкарнику. Хорошо, что на нашей «Газель Некст» установлена новая пружинная подвеска, облегчающая жизнь. И все равно нагрузка — колоссальная.

На третий день на маршруте наконец-то появились пески — знаменитые астраханские барханы «Большой брат» и «Африка». «Большой Брат» — самый высокий, метров 25 высотой. Но по площади уступает «Африке».

С этими гигантскими песочницами играется природа. Сдувает песок в степь, Большой брат уменьшается в размерах в два-три раза. На следующий год настрой природы меняется. Она полной ложкой насыпает тысячи кубометров мелкого, дисперсного песка, барханы разрастаются ввысь и вширь. По таким пескам корреспондент «АвтоВзгляда» передвигался на обычном полноприводном ГАЗ «Соболь». Барханы, конечно, не форсировали, но смогли оставить позади практически всех. Проходимость — исключительная.

Сперва пустыня кажется безжизненной, но затем замечаешь ящериц, следы змей и шакалов. От палящего зноя земноводные прячутся в песок. Кое-где видны норки или небольшие круги на песке — в этом месте явно кто-то зарылся. Выяснять, кто именно — желания не возникает.

Фото: АвтоВзгляд

​– В моем активе было много пустынь — Гоби, Сахара, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. Но все равно сегодня в песках возникали сложности. В прошлом году мы были в Астрахани в конце апреля, а сейчас середина сентября. Песок совсем разный. Апрельский более влажный и плотный. Сейчас же он высушен и даже прожжен на солнце. Малейшая ошибка — и машина сразу же садится. В результате сегодня мы застревали три раза. Один раз проехали по лежащей лопате, так она сразу же ушла в песок на пол метра — пришлось ее отыскивать.

День сложный не только физически, но и интеллектуально. При движении по кочкарнику и пескам невозможно расслабиться ни на секунду. Обстановка постоянно меняется, а свои действия нужно рассчитывать на несколько ходов вперед. В общем, как в шахматах. Наша «Газель» прошла всю трассу без поломок, потеряли около 45 минут на выкапывания. Завтра постараемся наверстать.

Хотя для здешних песков 45 минут — не такая уж большая потеря. Капотный МАЗ под номером 306 завалился на бок, а поднять такую махину в вязком песке не так уж просто. Но все же удалось: вечером минские механики уже колдовали над машиной. Даже неубиваемые спортивные КАМАЗы ломаются — местные пески доконали многих.

Фото: АвтоВзгляд

​– Особенно тяжело пришлось на кочкарнике, рассказывает пилот команды ГАЗ Рейд Спорт Михаил Шкляев. Наш ГАЗ «Садко Некст» выдержал. Движение по кочкарнику — это небольшая скорость и пиковые нагрузки на подвеску, до отбоя. Но все же я доволен — ехали хорошо, машина цела. Сейчас, вечером, нет никаких больших ремонтов, проходим обычное ТО. Во время карантина мы успели хорошо поработать над машинами — убрали недоделки. На мой ГАЗ «Садко Некст» установили новый двигатель ЯМЗ. Предыдущий заменили из профилактических соображений — он прошел в спортивном режиме 53 тысячи километров. Это сопоставимо с несколькими миллионами километров в обычном гражданском режиме. Запас прочности у мотора ЯМЗ оказался исключительный.

Пески прошли хорошо, на одной скорости со спортивными КАМАЗами. На кочкарнике и на грунтовке от них отстаем — другие габариты, мощность двигателя отличается в три раза. Все же наш ГАЗ «Садко» — обычный серийный автомобиль, немного доработанный. А там — специально созданный грузовой гоночный болид. Результатом доволен — мы на 16-й позиции в общем зачете из 60 участников.

Фото: АвтоВзгляд

Экипаж Александра Потапова и Олега Нежнова из команды «ГАЗ Рейд Спорт» прошел всю трассу без проблем.

— Мне нравится, как «Газель» идет по песку, рассказал пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Потапов. Даже по такому рыхлому, как здесь. Мы немного рискнули и не стали стравливать давление перед песками. Риск оказался оправдан, все удалось. В одном месте даже не застряли, а так, слегка уткнулись. Включили понижающую передачу и выехали. «Понижайку» использовал ради того, чтобы не насиловать сцепление. Кстати о сцеплении — у нас установлен новый керамический диск. Функционирует отлично. Даже застрявших товарищей дергали без последствий. Задача на следующий день — спокойно пройти трассу, без поломок и геройства. У нас уже очень хорошее время, и нужно просто сохранить то, что уже имеем.

Фото: АвтоВзгляд

​Лучший результат дня показал экипаж команды «КАМАЗ Мастер» Андрея Каргинова. Экипаж его товарища по команде Дмитрия Сотникова, лидировавший ранее, пришел вторым, но все же сохранил лидерство в общем зачете. В абсолютном зачете (без грузовиков) лидирует экипаж Дениса Кротова и Дмитрия Циро на BMW X3. В R-классе доминирует команда «ГАЗ Рейд Спорт» — на 1-м месте экипаж Александра Потапова и Олега Нежнова, на втором — Евгений Суховенко и Кирилл Чапаев.

Финальный этап гонки — около трехсот километров кочкарника и песков. Все ли доберутся до финиша?

внедорожник, бездорожье, автоспорт, гонки, большегрузы, грузовики, ралли
12 сентября 2020
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