Как купить Rolls-Royce принцессы Дианы

Собственно говоря, к принцессе Диане этот Rolls-Royce Silver Spur имеет весьма смутно отношение: она ездила на нем только во время своего официального визита в США в 1990 году. А вообще машина была построена в 1987 году по заказу Министерство иностранных дел Британии для использования в дипломатических представительствах в США. Автомобиль вооружили броней и отправили в Вашингтон. И вот теперь его связь с королевской фамилией используют, чтобы повыгоднее продать. За сколько, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Rolls-Royce Silver Spur выставили на торги на известном интернет-ресурсе Bring a Trailer. Королевское авто приводится в движение 6,75-литровым мотором V8, агрегатированным с трехскоростной автоматической коробкой передач GM Turbo 400. Мощность двигателя почему-то не указана, но предполагается, что он развивает до 264 л. с.
Пробег автомобиля — 61 000 миль (в метрической системе — 98 170 км). По данным Carfax, машина ни разу не была в ДТП. Ее кузов окрашен в эксклюзивный темно-зеленый цвет Balmoral Green Metallic, а салон получил отделку из бежевой кожи в сочетании с зеленым полом.
Кроме того, на борту машины имеется два телефона Motorola для впереди сидящего пассажира и в центральном подлокотнике заднего дивана. В спинках кресел переднего ряда есть откидные столики из полированного дерева.
Этот Rolls-Royce Silver Spur оценили в 26 000 долларов, что по актуальному курсу составит в рублях около 1,7 млн.
Напомним, что не так давно на том же виртуальном аукционе в качестве лота был выставлен внедорожник ВАЗ-2121 в кузове кабриолет: авто с советскими корнями дорабатывали итальянские автостроители для местного рынка.