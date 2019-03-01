Как купить Rolls-Royce принцессы Дианы

Rolls-Royce Silver Spur выставили на торги на известном интернет-ресурсе Bring a Trailer. Королевское авто приводится в движение 6,75-литровым мотором V8, агрегатированным с трехскоростной автоматической коробкой передач GM Turbo 400. Мощность двигателя почему-то не указана, но предполагается, что он развивает до 264 л. с.

Пробег автомобиля — 61 000 миль (в метрической системе — 98 170 км). По данным Carfax, машина ни разу не была в ДТП. Ее кузов окрашен в эксклюзивный темно-зеленый цвет Balmoral Green Metallic, а салон получил отделку из бежевой кожи в сочетании с зеленым полом.

Кроме того, на борту машины имеется два телефона Motorola для впереди сидящего пассажира и в центральном подлокотнике заднего дивана. В спинках кресел переднего ряда есть откидные столики из полированного дерева.