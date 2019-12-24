В России продают уникальный пикап ГАЗ «Атаман» за 600 000 рублей

Речь идет о грузовичке ГАЗ-2308 «Атаман», который так не пошел в серию. Первые прототипы модели увидели свет в 1995 году. Заводские инженеры создали авто в нескольких модификациях: с бензиновой 2,3-литровой «четверкой» мощностью 98 л. с. производства ЗМЗ, а также с 110-сильным турбодизелем объемом 2,1 л.
Кроме того, пикап оснащали как задним приводом, так и постоянным полным с межосевым блокируемым дифференциалом и раздаточной коробкой с «понижайкой». А еще были «Атаманы» с однорядной или двухрядной кабиной, а также в пятидверном кузове универсал, проще говоря, внедорожник.
Старт производства серийных автомобилей с габаритами 5060x1910x2070 мм, колесной базой 3100 мм и массой 2000 кг был намечен на 2000 год, но у завода появился новый владелец, и проект закрыли как неперспективный.
Стоит отметить, что «Атаман» из объявления, вывешенного на площадке Auto.ru, вооружен 2,5-литровым бензиновым двигателем на 150 «лошадей», «механикой» и приводом на все колеса. Происхождение мотора не уточняется.
Кстати, текст гласит, что ГАЗ-2308 «Атаман» с одинарной кабиной, «проживающий» в Арзамасе, не требует ремонта, хотя помятый кузов со сквозной ржавчиной и потрепанный салон наводят на мысль, что, возможно, это не совсем так. Хозяин оценивает уникальный пикап в 600 000 рублей.
Уместен торг или нет, продавец тоже не уточняет. Хотя придраться здесь есть к чему. Но, как показали исследования, чьи результаты недавно опубликовал портал «АвтоВзгляд», скорее всего, максимум, на что пойдет владелец — это скидка в 20 000 рублей. Почему — читайте здесь.