В России продают уникальный пикап ГАЗ «Атаман» за 600 000 рублей

Речь идет о грузовичке ГАЗ-2308 «Атаман», который так не пошел в серию. Первые прототипы модели увидели свет в 1995 году. Заводские инженеры создали авто в нескольких модификациях: с бензиновой 2,3-литровой «четверкой» мощностью 98 л. с. производства ЗМЗ, а также с 110-сильным турбодизелем объемом 2,1 л.

Кроме того, пикап оснащали как задним приводом, так и постоянным полным с межосевым блокируемым дифференциалом и раздаточной коробкой с «понижайкой». А еще были «Атаманы» с однорядной или двухрядной кабиной, а также в пятидверном кузове универсал, проще говоря, внедорожник.

Старт производства серийных автомобилей с габаритами 5060x1910x2070 мм, колесной базой 3100 мм и массой 2000 кг был намечен на 2000 год, но у завода появился новый владелец, и проект закрыли как неперспективный.