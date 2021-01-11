Почему «Москвич» с «автоматом» не пошел в серию, хотя мог

Превратившись из немецкого Opel Kadett в советский «Москвич-400», автомобиль еще долго опирался на техническую поддержу Германии, где инженеры в различных КБ продолжали совершенствовать и развивать конструкцию. Советская военная администрация Германии (СВАГ) развернула по стране привычные «шарашки», оплачивая лояльность немцев легким режимом и хорошим пайком. Безработные конструкторы пошли к русским, поскольку иного работодателя не было.

В одном из таких КБ в 1947 году была разработана автоматическая коробка для «Москвича» и собрано три экземпляра. Для ходовых испытаний купили пару подержанных Opel Kadett, установили новые коробки на старые машины и провели испытания. Третью коробку проверяли на стенде. По окончании работ в 1948 году изделия и документацию направили из Германии в Москву, в главный отраслевой инжиниринговый центр НАМИ, где их и похоронили.

Выпускать автоматические трансмиссии все равно было нереально. Даже в разрушенном состоянии Германия опережала нас на десятилетия. Кстати, Opel Kadett был изощреннее, чем получившийся у нас «Москвич». В частности, немецкий оригинал оснащался печкой, а у отечественной копии ее не стало из-за избыточной сложности.