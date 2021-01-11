Почему «Москвич» с «автоматом» не пошел в серию, хотя мог

Превратившись из немецкого Opel Kadett в советский «Москвич-400», автомобиль еще долго опирался на техническую поддержу Германии, где инженеры в различных КБ продолжали совершенствовать и развивать конструкцию. Советская военная администрация Германии (СВАГ) развернула по стране привычные «шарашки», оплачивая лояльность немцев легким режимом и хорошим пайком. Безработные конструкторы пошли к русским, поскольку иного работодателя не было.
В одном из таких КБ в 1947 году была разработана автоматическая коробка для «Москвича» и собрано три экземпляра. Для ходовых испытаний купили пару подержанных Opel Kadett, установили новые коробки на старые машины и провели испытания. Третью коробку проверяли на стенде. По окончании работ в 1948 году изделия и документацию направили из Германии в Москву, в главный отраслевой инжиниринговый центр НАМИ, где их и похоронили.
Выпускать автоматические трансмиссии все равно было нереально. Даже в разрушенном состоянии Германия опережала нас на десятилетия. Кстати, Opel Kadett был изощреннее, чем получившийся у нас «Москвич». В частности, немецкий оригинал оснащался печкой, а у отечественной копии ее не стало из-за избыточной сложности.
Для «Москвича» второго поколения (402/407/403) автоматическую коробку изобретали своими силами, пытаясь освоить даже отдельные комплектующие. Одну коробку удалось собрать, установить на машину и в 1956 году передать для испытаний в НАМИ, где автомат опять похоронили, не оставив даже следа.
Начав работу над третьим поколением «Москвичей», из которого сначала получился М-408, а затем М-412, на МЗМА тем более захотели попробовать автоматическую трансмиссию. Главный конструктор А. Ф. Андронов отправился в Минавтопром на согласование. В министерстве автомобильной промышленности на него затопали ногами: с какой стати баловать советского человека, тратить деньги на разработку и тем более на производство.
Андронов не сдался и зашел с другой стороны, предложив купить патент на готовый «автомат» у фирмы Borg Warner. Идея не такая уж утопическая, ведь для освоения нового автомобиля, сокращая отставание СССР от заграницы, было разрешено купить патенты на сцепление Borg&Beck, тормозную систему Girling с дисковыми механизмами и вакуумным усилителем, трамблер и даже сиденья. В министерстве разрешили все, кроме коробки.
Андронов сделал третий заход, предложив цикл ходовых испытаний для подоспевшего к этому моменту Москвича-412, но в экспортной модификации. Главный конструктор знал, что идея валютного заработка выигрышна, ведь иностранный клиент априори вызывал уважение в любом советском ведомстве. Получилось собрать два «Москвича» с автоматами Borg Warner: один на МЗМА, второй у дилера в Англии. И провести полноценные ходовые испытания, продолжавшиеся до осени 1970 года.
В результате было признано, что машина с АКП получилась хорошая, претензий по ресурсу не возникло, единственный недостаток — подтекание масла. Но в серию «Москвич» с автоматом не попал. Освоить производство таких коробок страна не могла. Выстраивать же с иностранными дилерами взаимоотношения таким образом, чтобы они сами ставили автоматы на «Москвичи», не хватило дипломатических навыков, а пригрозить привычным «Партбилет на стол!» невозможно.
В 1972 году Андронов с завода ушел и тема закрылась сама собой, напоследок мелькнув в экспериментальном «Москвич» 3—5−6. Примечательно, что энергии и воодушевления Андронова хватило увлечь идеей автоматической трансмиссии Ижевский филиал, и даже НАМИ — могильщика многих светлых идей. Но там результата не случилось.
Десятилетия, потраченные на борьбу с прогрессом, не остановили развития автоматических трансмиссий. Поэтому автомобиль «Москвич» всякий раз оставался без все более совершенной конструкции.
Первая автоматическая коробка передач для М-400 была трехступенчатой, последняя для М-2141 — вариатором. Кстати, «Москвич» 2141 задумывался очень изощренным, включая не только автоматическую трансмиссию, но и полный привод.
Ограничились лишь неплохой печкой.