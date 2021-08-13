На ВДНХ открылась никому не интересная автомобильная выставка

Для тех, кто не очень хорошо знаком с историей автомобильного дизайна, напомним: Нуччо (полное имя Джузеппе) Бертоне прославился благодаря кузовному ателье, которое в 1912 году основал его отец, Джованни Бертоне. Вернее, правильнее было бы сказать, что это ателье прославилось благодаря Нуччо — он был выдающимся управленцем, превратившим «малый бизнес» во всемирно известную мастерскую.

Ателье Bertone сотрудничало с такими компаниями, как Abarth, Alfa Romeo, Citroën, Ferrari, FIAT, Iso Rivolta, Lancia, Lamborghini, Mercedes-Benz, Opel и Volvo. Впрочем, деятельность мастерской «Бертоне» не ограничивалась автомобилями: ее дизайнеры также работали над итальянскими мотоскутерам Lambretta, вело- и мотошлемами, велосипедами.

Что касается непосредственно выставки, то она приехала к нам из Италии. В отдельном зале Музея Гаража особого назначения можно увидеть семь легендарных купе, к которым приложили руку дизайнеры «Бертоне». В их числе — Lamborghini 400 GT Espada (1970), Iso Rivolta Lele (1969), Alfa Romeo Giulietta Sprint (1954), Volvo 780 Bertone Coupe (1989), Volvo 262 C (1977), Alfa Romeo Montreal (1971) и концептуальный Bertone Nuccio (2012), созданный в память о маэстро.

Помимо автомобилей, на выставке можно отыскать мотороллер Innocenti Lambretta Lui, деревянный макет Alfa Romeo Giulietta Sprint, а также рисунки, чертежи и фотографии, которыми любезно поделились архивы Италии и ателье Bertone. Тем, кто заинтересовался новой экспозицией, следует поторопиться — выставка пройдет до 12 сентября.