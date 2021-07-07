Объявлены российские цены на новое купе BMW 2-й серии

Любопытно, что в отличие от 2-й серии Gran Coupe, построенной на переднеприводной «тележке» UKL2, новая двухдверка базируется на платформе 4-й серии. По сравнению со своей предшественницей она на 105 мм длиннее (4537 мм), на 64 мм шире (1838 мм) и на 28 мм ниже (1390 мм). Колесная база подросла на 51 мм (2741 мм), колея — на 54 мм спереди и 31 мм — сзади. Вместе с тем увеличилась и жесткость кузова на кручение — на 12%.

Что касается экстерьера, то на радость противников огромных «ноздрей», дизайнеры не стали экспериментировать с радиаторной решеткой, сохранив ее консервативный вид. К слову, «гриль» у новой «двойки» — с активными жалюзи. А это не только снижение аэродинамического сопротивления, но и более быстрый обогрев салона в холодное время года, сниженные расход топлива и выброс вредных веществ.

Дизайнеры потрудились над световыми приборами (по умолчанию — LED-оптика, за доплату — матричная), бамперами и воздухозаборниками, которые в старшей модификации имеют интересную треугольную форму с хромированным обрамлением.