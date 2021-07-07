Объявлены российские цены на новое купе BMW 2-й серии

Любопытно, что в отличие от 2-й серии Gran Coupe, построенной на переднеприводной «тележке» UKL2, новая двухдверка базируется на платформе 4-й серии. По сравнению со своей предшественницей она на 105 мм длиннее (4537 мм), на 64 мм шире (1838 мм) и на 28 мм ниже (1390 мм). Колесная база подросла на 51 мм (2741 мм), колея — на 54 мм спереди и 31 мм — сзади. Вместе с тем увеличилась и жесткость кузова на кручение — на 12%.
Что касается экстерьера, то на радость противников огромных «ноздрей», дизайнеры не стали экспериментировать с радиаторной решеткой, сохранив ее консервативный вид. К слову, «гриль» у новой «двойки» — с активными жалюзи. А это не только снижение аэродинамического сопротивления, но и более быстрый обогрев салона в холодное время года, сниженные расход топлива и выброс вредных веществ.
Дизайнеры потрудились над световыми приборами (по умолчанию — LED-оптика, за доплату — матричная), бамперами и воздухозаборниками, которые в старшей модификации имеют интересную треугольную форму с хромированным обрамлением.
Обошлось без революции и в салоне. В базовых версиях предусмотрены аналоговые приборы и мультимедиа-система с тачскрином на 8,8 дюйма, в старших — проекционный дисплей, крупная цифровая приборная панель (12,3 дюйма) и увеличенный до 10,25 дюйма экран информационно-развлекательного комплекса. Что еще? Спортивные передние кресла, панорамная крыша. Кстати, ее площадь увеличилась со сменой поколения на 20%.
На старте продаж новое купе BMW 2-й серии предложат в четырех модификациях, лишь две из которых будут доступны в России. Речь идет о версии 220d с двухлитровым «дизелем» мощностью 190 л. с. и 48-вольтовым стартер-генератором на 11 сил, задействованным в системе старт-стоп, а также M240i xDrive с 374-сильной рядной «шестеркой». В первом случае привод задний, а во втором, как можно догадаться из названия, полный.
За двухдверку в исполнении 220d дилеры попросят от 3 370 000 рублей, в то время как за M240i xDrive придется отдать не менее 4 590 000. Но заказы начнут принимать лишь в начале следующего года. Добавим, что новая «двойка» встанет на конвейер завода BMW в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси, где сегодня производится 3-я серия для рынка США.