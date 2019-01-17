ГИБДД придумала, как круто наживаться на приеме экзаменов на права

Фото avtovzglyad.ru
С завидным упорством, которого так не хватает ГИБДД в решении куда более актуальных для моторизованных россиян проблем, ведомство продвигает крайне сомнительную реформу своей экзаменационной деятельности. Сомнительную потому, что, как неоднократно писал портал «АвтоВзгляд», ее главным результатом станет резкий рост аварийности в стране. Но придорожных полицейских это совершенно не волнует.
Александр Ростарчук

Так, на днях на портале regulation.gov.ru появился «доработанный» проект новых правил приема экзаменов на «права». «Доработанный», сразу скажем, на славу. Если предыдущий вариант тянул на хлебушек с маслом для служивых, принимающих экзамены, то нынешний — точно на хлебушек с икоркой. Причем осетровой.

А что делать? Времена-то ведь нынче тяжелые для служивых. Техосмотр у них забрали и несмотря на все гаишные потуги, возвращать не собираются. Выдачу «прав» и номеров — почти забрали. На дорогах водителей «обилечивают» камеры. Вот и приходится изворачиваться, пытаясь срубить неправедную копейку на том, что осталось — на экзаменационной деятельности.

И тут фантазия в ведомстве господина Черникова разгулялась! Чего только не придумаешь, если очень хочется. Вот и придумали. Да такое, что народ будет готов отдать что угодно, только бы попасть на этот единый экзамен. Впрочем, судите сами.

Фото avtovzglyad.ru

«Прислушавшись» к мнению экспертного сообщества и смежных, так сказать министерств и ведомств, служивые не стали отказываться, как изначально планировали, от первого этапа практического экзамена — площадки. И это вроде бы и хорошо, поскольку выпускать выпускников автошкол сразу в город, не убедившись, что они освоили хотя бы первоначальные навыки и умения управлением автомобилем, было бы убийственным для остальных участников движения.

Однако теперь, по мнению строгих экзаменаторов в погонах, площадкой может быть не только специально подготовленное и оборудованное место, а любой пустырь в любом месте, более-менее подходящий для выполнения разных упражнений.

При этом они убрали все параметры-размеры упражнений и прописанные критерии их
оценки — все будет на инспекторский глазок. Получилось-не получилось станет решать «добрый» дядечка в погонах, основываясь исключительно на своем внутреннем убеждении. Сейчас хотя бы видно сбитую стойку, или что при упражнениях на эстакаде откатился больше положенного, или не уложился по времени. Отныне никаких объективных оценок. И кстати про эстакаду.

Фото avtovzglyad.ru

На площадке ее уже не будет — только на городском маршруте. И это при том, что все площадки (и гаишные, и автошкольные) испокон века имеют эти сооружения. Но беда в том, что все они отвечают строгому требованию по уклону в 8—16%, а теперь требований не будет. Найди любую по крутизне горку- и вперед: давай, кандидат, покоряй вершины! И вот уже звучит заветное: «Выходи — не сдал»!

Короче говоря, именно для того, чтобы валить «абитуриентов» гарантированно, и убрали гайцы все требования к площадкам и автодромам. Действительно, зачем нужны такие глупости, как асфальтовое покрытие, коэффициент сцепления, освещенность, ограждения, чтоб другие машины не поехали или пешеходы под колеса сдающему не пошли. Лишнее все это. Принимай экзамены, где хочешь. Хоть на помойке (там обычно перед контейнерами кусок асфальта есть). Т

То есть прикажет старлей курсанту ехать на какую-нибудь такую территорию, покрытую снегом или льдом, да по темноте (а в 4 часа дня в Москве зимой уже темно, не говоря уж о каком-нибудь Норильске или Мурманске, где полгода полярная ночь) — и тот на свою беду будет вынужден подчиниться.

А чтобы никто не усомнился в объективности инспектора, гаишники строго прописали в своем документе, что в экзаменационной машине должны находиться только он и курсант, Никаких свидетелей в виде, скажем, инструктора автошколы.

Фото avtovzglyad.ru

И вся эта история подается под соусом совершенствования процедуры приема экзаменов с целью повышения безопасности дорожного движения. Совершенствование, безусловно, налицо. Только иное — совершенствование коррупционных схем и повышения доходности процесса.

Ведь при таком волюнтаристском подходе завалить можно будет совершенно любого кандидата в водители: «Выходи, не сдал. Приходи через неделю». Потом еще раз, и еще. А вот если третий раз ошибся: «Ждем вас через месяц». Очереди на радость служивым растут, ажиотаж разгорается… А через месяц глядишь — уже и чему в автошколе учили подзабудеся, и желание честно судьбу пытать подвыветрится. Зато нестерпимо захочется искать ходы-выходы в бездонный инспекторский карман.

…И лично мне интересно: подпишет ли этот коррупционноемкий прожект министр внутренних дел г-н Колокольцев, прежде чем отдавать его на утверждение правительства? Или, все-таки, аппарат МВД прекратит это издевательство над достаточно налаженным процессом сдачи экзаменов, продолжающееся аж с июля прошлого года?

автоправо, взятка, водительское удостоверение, автошколы, экзамены в ГАИ, произвол ГАИ, ГИБДД, коррупция
17 января 2019
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