ГИБДД придумала, как круто наживаться на приеме экзаменов на права

Так, на днях на портале regulation.gov.ru появился «доработанный» проект новых правил приема экзаменов на «права». «Доработанный», сразу скажем, на славу. Если предыдущий вариант тянул на хлебушек с маслом для служивых, принимающих экзамены, то нынешний — точно на хлебушек с икоркой. Причем осетровой.

А что делать? Времена-то ведь нынче тяжелые для служивых. Техосмотр у них забрали и несмотря на все гаишные потуги, возвращать не собираются. Выдачу «прав» и номеров — почти забрали. На дорогах водителей «обилечивают» камеры. Вот и приходится изворачиваться, пытаясь срубить неправедную копейку на том, что осталось — на экзаменационной деятельности.

И тут фантазия в ведомстве господина Черникова разгулялась! Чего только не придумаешь, если очень хочется. Вот и придумали. Да такое, что народ будет готов отдать что угодно, только бы попасть на этот единый экзамен. Впрочем, судите сами.