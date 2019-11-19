В России согласовывают порядок получения «красивых номеров» на машину

Фото: АГН «Москва»
Стало известно, как в России можно будет официально получить государственные регистрационные знаки для свежекупленного автомобиля с «красивым» сочетанием букв и цифр. Чиновники нашли несколько способов, но желающим отличиться автономерами придется заплатить повышенную госпошлину.

МВД и Минэкономики России наконец договорились, как будут продаваться так называемые красивые номера с повторяющимися буквами и цифрами. Но принцип генерирования «нарядных» комбинаций пока не известен, его определят позднее. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Итак, как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», автомобильные «жестянки» поделят на обычные и «вкусные». Последние можно будет заказать через сайт госуслуг, заполнив бланк специального заявления при регистрации авто. После чего ценителям прекрасного придется заплатить пошлину, которая будет выше обычной — ее размер тоже определят позднее.

Но это еще не все. Есть и другой вариант, когда иные тарифы «прикрутят» к номерам определенных серий. Кроме того, знаки с особенным сочетанием могут начать продавать с молотка. Здесь схема довольно сложная: торги будут длиться около месяца, и тем, кто заявился, сначала выдадут обычные номера. А по окончании аукциона победителю заменят регзнак. Это всего лишь вариант, точный порядок еще не прописан.

Кстати, если автомобиль покупают уже с «красивым номером», новому владельцу придется также платить за него по повышенному тарифу. Хотя, возможно, будет и понижающий коэффициент для пошлины.

Какие варианты легализации продажи необычных автомобильных регистрационных знаков будут в итоге утверждены, пока не ясно. Но все эти меры собираются внедрить, дабы эффективнее бороться с коррупцией в ГИБДД и пополнять госбюджет.

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19 ноября 2019
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